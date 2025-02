BBB 25: Aline faz comentário inesperado sobre homem ideal

Vivendo um affair com Diogo Almeida no BBB 25, da Globo, Aline faz comentário sobre o futuro e homem ideal para sua vida

A sister Aline está realmente apaixonada pelo ator Diogo Almeida no BBB 25, da Globo. Na terça-feira, 11, os dois voltaram a trocar beijos após um breve atrito por causa de um paredão. Agora, nesta quarta-feira, 12, ela falou sobre como é o homem ideal de sua vida ao elogiá-lo.

Depois de Diogo preparar o almoço da Xepa com direito a mesa arrumada, ela falou que admira um homem que sabe cozinhar. “Sério mesmo, eu não sei se é o caso, né? Mas eu pedi a Deus, se for mandar um rapaz para mim, me manda uma pessoa que saiba cozinhar”, afirmou ela.

Então, ela brincou: “Pedi outras coisas também, né, mas não vou ficar falando”. Com isso, Diogo deu risadas na cozinha.

Aline fala sobre relação com Diogo Almeida

Durante uma conversa na cozinha na madrugada da última terça-feira, 11, os participantes avisaram à ex-policial que não vão mais opinar sobre o romance dela, mas pontuaram questões entre eles no jogo. Em seguida, ela comentou com Mateus que é bem tratada pelo artista.

"Eu não admito ser destratada em nenhum tipo de relação, principalmente se eu estou interessada em alguém e perceber algum desinteresse, qualquer coisa, eu não tenho o menor problema em me distanciar da pessoa", afirmou Aline.

"Eu me sinto respeitada, gente. Eu me sinto tratada bem. Se é um jogo, isso não é uma culpa minha. Eu tenho trabalhar com o que eu tenho aqui. Se ele está se relacionando muito mal com as pessoas à minha volta, isso aí já é um mega problema", complementou a sister.

