BBB 25: Aline especula opinião do público sobre Diogo Almeida: 'Não presta'

Após Giovanna e Gracyanne Barbosa deixaram a casa, os brothers Diogo Almeida e Aline voltaram a se reaproximar e conversaram na madrugada desta quarta-feira, 5, na área externa do BBB 25. Durante o papo, eles falaram sobre vida após o confinamento e a sister especulou o que o público está achando do casal.

Durante o papo, a ex-policial confessou que está ansiosa para ver "tudo depois". Já o ator contou que precisa falar com alguém que ele confia para "trazê-la de volta". Em seguida, ela especulou que o público vai dizer que "Diogo não presta." Em outro momento, questionou o ator: "Eu estava certa ou errada?". O brother, por sua vez, responde que é bom que eles tenham conversado, mas Aline reage: "Não adiantou muita coisa".

E Aline decidiu aprofundar sua reflexão. "Essa coisa de que o homem não presta é um argumento meio ultrapassado. Eu acho que tudo é questão de caráter, independente de sexo, se for mulher, homem. Isso vai muito da criação, da maneira de enxergar a vida, experiências. A gente está aqui para melhorar sempre", declarou.

O discurso de eliminação de Tadeu Schmidt

O apresentador Tadeu Schmidt usou um espaço do discurso de eliminação no terceiro paredão do BBB 25, da Globo, para alfinetar os brothers e sisters. Antes de anunciar a saída de Giovanna, ele puxou a orelha dos participantes que tentam separar o jogo e a vida pessoal. Ele disse que uma coisa prejudica a outra e que o Big Brother é um jogo de julgamento.

"Agora estou falando com todo mundo. Tem uma coisa que muitos de vocês dizem quando vão se dirigir aos adversários que é o seguinte: ‘Ah, isso é só no jogo, não é nada pessoal’. É mesmo? Dá para separar isso assim, tão claramente? Pensa comigo: Quando alguém faz algo para te prejudicar no jogo, ele está contribuindo para te tirar do jogo”, disse ele. Leia o discurso completo.

