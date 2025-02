BBB 25: Aline e Thamiris conversam sobre suposto beijo: 'Me queria muito'

As sisters Aline e Thamiris conversaram sobre o que aconteceu durante a festa da líder Eva e caíram na risada com a situação

Na tarde desta quinta-feira, 20, Gracyanne Barbosa decidiu chamar Alinepara conversar. Ela explicou para a sister que Thamirisestá preocupada por conta do suposto beijo que elas trocaram durante a festa da líder Eva nesta quarta-feira, 19.

"Só estou te avisando para não virar fofoca. A gente foi tomar banho, eu comentei porque achei engraçado. Mas eu não achei nada de mais", disse a musa fitness para a policial militar.

Em seguida, Aline foi para a cozinha e questionou Vinícius sobre a situação. "Eu dei um beijão na boca de Mona, foi?", perguntou a sister. O brother recordou que, durante a Festa, ela disse que queria beijar a carioca.

Pouco tempo depois, a baiana vai conversar com Thamirs. "Venha cá, minha mulher", disse ela aos risos. As duas, então, se abraçam e a nutricionista confessa que estava preocupada com o ocorrido. "Até acordei preocupada, vai virar uma novela. Aline veio com tudo, ela me queria muito", comentou a irmã de Camilla.

Thamiris abre o jogo sobre beijo com Aline

Nesta quinta-feira, 20, Thamiris conversou com Gracyanne Barbosa e confessou que está preocupada com a reação de Diogo Almeida caso ele fique sabendo do suposto beijo entre ela e Aline durante a festa desta quarta-feira, 19.

A musa fitness tranquilizou a sister e contou que pediu para Vitóris Strada não comentar com ninguém e que vai pedir o mesmo para Diego Hypolito. "Eu estou pensando, já tive uma briga com o cara, para falar que ele não trata a mina bem... Aí justamente eu sou a pessoa com quem isso acontece. Para falar que não foi de propósito, não foi para estragar a relação deles...", disse a nutricionista. Saiba mais!

