BBB 25: Aline e João Gabriel protagonizam bate-boca: 'Falta de respeito'

Apontada como 'forçada e desnecessária' por João Gabriel no Sincerão, Aline reclamou do tom de voz do brother durante dinâmica do BBB 25

O Sincerão, realizado no BBB 25 na noite de segunda-feira, 17, agitou os brothers da casa mais vigiada do país. Durante a dinâmica semanal, Aline e João Gabriel, que escolheu os adjetivos 'desnecessária' e 'forçada' para a sister, se desentenderam e protagonizaram um bate-boca intenso.

"Falta de respeito, rapaz. Está achando que vai ficar de pé gritando comigo? Na minha vida eu não fico ouvindo desaforo lá fora, eu vou ouvir de você aqui dentro? Toma vergonha na sua cara, seja homem, rapaz", disparou Aline, reclamando do tom de voz do irmão gêmeo de João Pedro.

O salva-vidas, então, rebateu: "Se liga, você arrumou embate comigo, não foi eu que arrumei com você. Eu te pedi desculpas, eu cheguei a chorar aqui no dia que gritei com você, eu nunca gritei com mulher na minha vida".

"Pega a visão, rapaz. Você tem que pegar a visão porque está muito desorientado. Eu não sei de onde você veio, mas de onde vim respeito é bom e todo mundo gosta!", declarou a ex-policial militar. "Vim de Goiás, lá do Goiás que eu vim. E quem me conhece sabe a pessoa boa que eu sou, o menino bom que eu sou, do coração puro e humilde. Você quer palco!", exclamou o brother.

Momentos após a discussão, João Gabriel foi aconselhado por Vinicius a respeito do embate com Aline. "Esse jogo é um jogo de responsabilidade e de sustentação. Por isso que eu estou te dizendo, a partir de hoje é muito importante que você aprenda só dar um freio. Você quer votar, vota, mas aprenda a usar argumento", disse ele.

Aline pro João Gabriel: “Não é opção sua me respeitar não. Aprenda a conversar! (…) Você tem que pegar a visão que você tá muito desorientado. Eu não sei de onde você veio, mas de onde eu vim respeito é bom e todo mundo gosta!” #BBB25



Vitória Strada recebe conselho após atitude

O clima no BBB 25 esquentou durante a madrugada de segunda-feira, 17. Após a formação de mais um paredão no jogo, as sisters Vitória Strada, Camilla e Thamiris acabaram se desentendendo em um dos quartos da casa mais vigiada do país.

Momentos depois, Thamiris e Vitória Strada deram uma trégua e se desculparam devido ao conflito. Mateus, no entanto, não aprovou muito a atitude da amiga. Em conversa com a atriz, o brother a aconselhou sobre pedidos de perdão feitos no confinamento.

"Não precisa ficar pedindo desculpas mil vezes, não se coloca nesse lugar. Não precisa se humilhar, porque todo mundo aqui vai errar. Todo mundo vai fazer alguma coisa que depois vai se arrepender. Não vamos nos martirizar em cima dos nossos erros. As coisas mudam, as pessoas pedem desculpas, os erros vão rolar", disse Mateus.

Vale lembrar que o brother disputa o paredão da semana contra Aline e Guilherme. A eliminação acontece ao vivo nesta terça-feira, 17, logo após a exibição de mais um capítulo da novela 'Mania de Você'.

