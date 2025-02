BBB 25: Aline e Gracyanne Barbosa se desentendem: 'Não falasse nada'

Na academia do BBB 25, Aline e Gracyanne Barbosa tiveram um pequeno desentendimento após a policial militar falar sobre sua ida ao paredão

Aline e GracyanneBarbosa se desentenderam na academia do BBB 25 na tarde desta segunda-feira, 10. Tudo começou após a policial militar voltar a falar que ficou surpresa de ter sido indicada ao paredão pelo líder, João Gabriel.

Ao ouvir a colega de confinamento, a musa fitness ressaltou que não é necessário justificar a indicação, além disso, aproveitou para recordar o que a baiana disse quando votou nela, afirmando que não foi sincero. "Aline, todo mundo faz um pouco dessas questões. Eu conversei com o Vinícius", começou a famosa, sendo interrompida. "Não, uma coisa é você dizer para a pessoa", argumentou a famosa.

"Mas você não precisa, por exemplo, justificar como você justificaram para mim. 'Votei em você porque achei que vocês votariam em mim', e depois eu assisti o VT de você dando um motivo pelo qual votou em mim", comentou Gracyanne. "Não, mas eu falei para você antes", rebateu a policial.

"Depois de já ter falado para mim. Você falou um dia antes que votaria por causa disso e eu falei: 'Não, eu não votaria em vocês'. Não precisa falar", disparou a musa fitness. "Mas eu estou sendo sincera", garantiu Aline. "Mas você foi sincera na hora que você falou 'votei porque achei que votaria em mim', não falasse nada e meu carinho por você e pelo Vinícius não mudaria", ressaltou Gracyanne.

Em seguida, a policial militar contou que revelou seu voto na empresária por dois motivos. "Primeiro foi sabendo que eu não estava na sua lista de prioridades e vendo que você tinha uma relação legal com os meninos também. Para mim, eu era uma opção de voto para você. O outro é porque queria ter visto vocês se posicionarem", explicou. "Beleza, seria motivo", respondeu a ex de Belo, afirmando que caso a pessoa vote nela, não precisa se justificar se não for falar o verdadeiro motivo.

"Você entende que o que você falou na hora do voto foi muito diferente?", questionou Gracyanne. "Veja, uma coisa é a gente se relacionar muito, você ser muito carinhosa. Outra coisa é eu falar 'ela é uma pessoa que compraria uma briga minha'. A partir do momento que eu vi você, de fato, ter essa postura. Foi por isso que eu fiquei chateada", respondeu Aline. "Eu fiquei chateada porque se você tivesse o carinho que eu tenho por você, você teria me dado um toque", desabafou a famosa.

Aline nega conversa com brother após formação de paredão

A formação do quarto paredão no BBB 25 agitou os brothers na noite de domingo, 9. Desta vez, Aline, Gabriel e Vitória Strada enfrentam a berlinda da semana e somente um deles será eliminado na próxima terça-feira, 11.

Durante a madrugada desta segunda-feira, 10, o ator Diogo Almeida, que escapou da zona de risco após vencer a prova bate-volta, procurou Aline para conversar. A sister, no entanto, não quis papo com o affair. "Quer trocar uma ideia?", perguntou o brother. "Você já me perguntou duas vezes. Se eu quisesse trocar uma ideia com você, eu já teria ido te procurar (...)", respondeu. Saiba mais!

