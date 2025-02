BBB 25: Aline desabafa sobre relação com Diogo Almeida

Em conversa com outros participantes do BBB 25, Aline analisou sua relação com Diogo Almeida após os últimos acontecimentos

Aline conversou com Camilla, Thamiris e Mateus no Quarto Nordeste sobre a discussão entre Gracyanne Barbosa e Diogo Almeida. A musa fitness, que voltou ao BBB 25 nesta quinta-feira, 6, após ficar no Quarto Secreto, criticou o ator por não defender a policial militar durante o contragolpe do paredão.

Durante o papo, o arquiteto ressaltou que a baiana precisa mudar seu tratamento com o brother. "Eu entendo todas as oportunidades que você deu para ele. E eu entendo que, aqui dentro da casa, teria ficado muito pior a situação para ele. Você tem o lugar emocional de também dar esse suporte para a pessoa: 'desabafa, relaxa'", disse o rapaz, que entrou no reality como dupla de Vitória Strada.

Após ouvir o colega de confinamento, Aline recorda uma frase que ouviu de Edilberto, eliminado no segundo paredão ao lado da filha, Raissa. "Você é uma das pessoas dessa casa que mais tem empatia", disse ela, que em seguida voltou a falar sobre Diogo. "Eu não quero aparentar ser aquela mulher boboca e que está cega por um sentimento. Eu estou olhando para ele com um carinho que eu tenho, de homem e mulher mesmo. Mas também com outro olhar". explicou.

"Ele não tem mais espaço com ninguém. Até os meninos já estão...", acrescentou a sister. Vitória fala sobre o ator ter seu grupo "com os meninos". "Não tem grupo não, esqueça isso", responde Aline. "Eu não precisava me colocar nesse lugar. Eu meio que fico de friend, de best. Aí daqui a pouco já está rolando uma outra parada, que é a troca do olhar. E aí mistura tudo", acrescentou a baiana.

Por fim, Aline falou sobre a relação com Diogo. "Não me sinto mais confortável e não consigo mais ver a possibilidade de ficar com ele aqui. E nem lá fora. Porque lá fora a vida continua. Se aqui dentro ele não conseguiu sustentar uma escolha, imagina lá fora?", concluiu.

BBB 25 se tornou individual

O BBB 25, da Globo, entrou em uma nova fase na tarde desta quinta-feira, 6. Após o retorno deGracyanne Barbosa para a casa do reality show, o Big Boss surpreendeu a todos ao contar que o jogo se tornou individual.

Nesta temporada, os participantes entraram no programa em duplas. Porém, com a eliminação de Giovanna na terça-feira, 4, o jogo passou a ser individual. Agora, apenas uma pessoa será eliminada em cada semana.

Enquanto todos estavam reunidos na sala de estar, o Big Boss disse: "Atenção todos, o jogo, a partir de agora, será individual. É o fim da duplas. Agora é cada um por si”.

