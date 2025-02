BBB 25: Aline desabafa com Mateus após indicação ao paredão: 'Estaria mentindo'

Com a formação do terceiro paredão da edição, a madrugada desta segunda-feira, 3, foi bastante agitada na casa do BBB 25, da TV Globo

Com a formação do terceiro paredão da edição, a madrugada desta segunda-feira, 3, foi bastante agitada na casa do BBB 25, da TV Globo. Mateus e Aline conversaram sobre o assunto no banheiro e ele apontou que não imaginava que Vilma colocaria a dupla de baianos na berlinda, após um Contragolpe.

Diogo Almeida e Aline, que haviam demonstrado interesse mútuo desde o início do programa, deram o primeiro beijo durante a festa da última semana. "Eu achava que ela super gostava de você", disse Mateus sobre Vilma durante a conversa com Aline.

"Ô, meu amor, se eu te disser que eu não esperava, eu estaria mentindo para você. Eu já até tinha comentado com o Vinicius, não hoje, mas que chegaria esse momento. Mas diante das coisas que ele vinha conversando comigo, foi um pouquinho antes do que ele, teoricamente, pregava", confessou Aline.

Aline contou ainda que não conversou com Diogo após a indicação, e Mateus reagiu: "É só conversar amanhã". Mas a baiana devolveu: "Não lindo, ele vai falar e eu vou ouvir. É o que vai acontecer, porque ele precisa falar, eu vou dar esse direito a ele".

Aline analisa relação com Diogo após indicação ao paredão: 'Não é'

Em conversa com Vinicius, a sister Aline, indicada para a zona de risco da semana por Diogo Almeida e Vilma, refletiu sobre a relação que possui com o ator. De acordo com Aline, ela não sente reciprocidade de Diego e da mãe. "Eu não sou menina. Eu entendi que, para além de um interesse que havia de ambos, tinha a questão do jogo. Eu semeei coisas positivas sobre ele, porque foi do meu coração. Não foi porque estou interessada nele, quero proteger ele... Chega em um momento como esse, a gente vê que não é recíproco", refletiu ela.

