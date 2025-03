BBB 25: Aline define próximo alvo caso conquiste a liderança da semana

Em conversa com Vitória Strada, a sister Aline Patriarca confessou que já definiu seu voto no Paredão desta semana: "É a próxima"

Clima tenso entre os brothers! Nesta quarta-feira, 12, Aline Patriarca compartilhou que já definiu seu próximo alvo no BBB 25 : a musa fitness Gracyanne Barbosa. A sister, que está focada em conquistar a liderança da semana, ficou incomodada com as falas da ex-mulher de Belo e pretende colocá-la no Paredão com a ajuda de Vitória Strada.

Tudo começou na cozinha da casa, quando Gracyanne reagiu de forma negativa à sugestão de almoço feita por Vitória, chegando a dar uma resposta ríspida à atriz. Depois de ceder, a artista decidiu desabafar com Aline, que se colocou ao lado da amiga e classificou a fala de Gracyanne como "nitidamente maldosa".

Vale destacar que essa não é a primeira vez que Aline se manifesta criticando a fisiculturista. Segundo sua opinião, a musa fitness tenta agradar todos ao seu redor. "Ela está revoltada. Mas ela pode preparar. Essa raivinha dela aí... Se depender da gente, ela é a próxima (no Paredão). Então, ela vai ter muito mais motivo pra se revoltar aqui dentro", desabafou a policial.

Aline comenta postura de sister em discussão na cozinha

Na tarde desta quarta-feira, 12, Vitória Strada e Gracyanne Barbosa acabaram se desentendendo na cozinha da casa mais vigiada do país enquanto conversavam sobre o almoço da Xepa.

Isso porque, na ocasião, Daniele Hypolito explicou para Gracyanne que o menu do dia, que seria língua, havia sido trocado por frango após pedido de outros participantes "Falaram que é melhor comer mais leve. Para mim, tanto faz. Um é mais rápido, outro demora mais", declarou a ex-ginasta, reforçando em seguida que tinha pensado em fazer algo que demorasse menos.

Gracyanne Barbosa, por sua vez, disparou: "Você também tem que descansar, né Dani? Já que você se prontifica a fazer, quem tem que decidir é você". Após a conversa, Vitória Strada seguiu até Aline em um dos quartos e relatou o ocorrido na cozinha para a sister.

"Sabe quando você sente...", refletiu a atriz, sendo interrompida pela ex-policial militar. "Quando você sente não. A fala dela foi nitidamente maldosa. E tem muitas coisas aqui que eu vejo e fico assim", declarou Aline, referindo-se ao comentário da musa fitness.

Na sequência, Vitória Strada afirmou que Gracyanne estaria com raiva devido a eliminação de Thamiris, que deixou o jogo na noite de terça-feira, 11. "Ela tá p*** porque votei na Thamiris, a Thamiris saiu", refletiu. “Ela tá revoltada. Se depender da gente, ela é a próxima. Vai ter muito mais motivo para se revoltar aqui dentro", disse Aline, por fim.

Aline e Vitória Strada falam sobre comentário da Gracyanne Barbosa: 💬 "A fala dela foi nitidamente maldosa" 👀 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/C3KGnzeKQL — Big Brother Brasil (@bbb) March 12, 2025

Leia também:BBB 25: Aline avalia relação com sisters após conflito: 'Clima ruim'