BBB 25: Aline cai no choro ao lamentar paredão com Vinicius: 'Não me conformo'

Amigos fora do BBB 25, Aline e Vinicius enfrentam o oitavo paredão contra Thamiris; ex-policial foi puxada por sister para a berlinda

A formação do oitavo paredão do BBB 25 mexeu bastante com os brothers. Durante a madrugada desta segunda-feira, 10, os amigos Aline e Vinicius, que enfrentam a berlinda da semana juntos, caíram no choro ao lamentar a situação.

Enquanto Vinicius foi indicado à zona de risco pelo líder Maike, Aline foi emparedada em um contragolpe de Thamiris, sister mais votada da casa. Bastante chateado, o brother confessou que possui medo de ser eliminado pelo público na próxima terça-feira, 11.

"Dói demais, né?", declarou Vinícius. "Vini, a gente já passou por tanta coisa...", acrescentou Aline. "Agora mais essa. Já é doído quando as pessoas se conhecem aqui, imagina quando se conhecem de fora. Eu tento não ter medo de sair, mas não tem como", disse o brother.

"Por que a gente tinha que ir junto? Não me conformo", lamentou a sister em meio às lágrimas. Vale lembrar que os dois enfrentam o oitavo paredão da edição contra Thamiris.

Maike revela voto de sister para Thamiris

A noite de domingo, 9, foi bastante agitada no BBB 25, da TV Globo. Os brothers formaram o oitavo paredão da edição e, desta vez, Thamiris, Vinicius e Aline disputam a preferência do público para permanecer no jogo.

Ao longo da madrugada desta segunda-feira, 10, Thamiris, a sister mais votada pela casa para ir ao paredão, refletiu sobre o fato de ter sido o principal alvo dos adversários nesta semana. Em conversa com outros colegas de confinamento, a sister descobriu através do líder Maike que Vitória Strada votou nela.

O brother, por sua vez, sugeriu que a nutricionista conversasse com a atriz sobre o ocorrido. A emparedada, no entanto, se negou a ir atrás da ex-aliada de jogo; confira mais detalhes!

