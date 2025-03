BBB 25: Aline avalia relação com sisters após conflito: 'Clima ruim'

Após o resultado do paredão, Aline comentou com outra sister do BBB 25 que sua relação com duas colegas de confinamento está estremecida

Após o resultado do oitavo paredão do BBB 25, Aline, que enfrentou a zona de risco da semana, refletiu sobre alguns acontecimentos em que acabou se envolvendo dentro da casa. Durante a madrugada desta quarta-feira, 12, a ex-policial militar revelou o motivo para gostar de ficar acordada enquanto os demais brothers dormem.

"Durante o dia você está, às vezes, cruzando com pessoas que você está tendo algum tipo de instabilidade. Isso não é legal, não me deixa confortável, porque sou apegada com essa coisa de energia. E aí eu fico cruzando com a pessoa… e fica aquela coisa de: a pessoa nem fala, nem te olha, está um clima ruim", declarou Aline em conversa com Vitória Strada.

"Quem você acha que está mais assim com você?", questionou a atriz. A ex-policial, então, explicou que a relação com Eva e Renata tinha ficado estremecida após o RoBBB Seu Fifi expor um comentário feito por ela a respeito de uma das sisters.

"Desde aquele momento que eu estava chateada com Renata, já estava bem retraída, mas ela já estava também. Naturalmente, com o passar dos dias, isso acabou se estendendo para Eva. A nossa relação já estava diferente, mas eu ainda tinha um carinho muito grande", disse Aline.

Para quem não acompanhou, o RoBBB revelou que um dos participantes do reality comentou que Renata costuma se aproximar dos grupos, escuta as conversas como se fizesse parte, e depois se afasta. Durante o Sincerão, a sister acabou descobrindo que a responsável pela fala foi Aline.

Gracyanne Barbosa critica postura de sister no BBB 25

A eliminação de Thamiris no oitavo paredão do BBB 25 mexeu bastante com Gracyanne Barbosa. Ao longo da madrugada desta quarta-feira, 12, a musa fitness fez um desabafo com outros brothers da casa a respeito dos últimos acontecimentos no jogo, incluindo a saída da aliada.

Durante o desabafo com Diego Hypolito, Gracyanne criticou a postura de Vitória Strada. Isso porque, no último paredão, a atriz votou em Thamiris, de quem era próxima. As duas acabaram se afastando após a dinâmica do RoBBB Seu Fifi; confira detalhes!

