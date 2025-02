BBB 25: Aline analisa relação com Diogo após indicação ao paredão: 'Não é'

Após vencer a prova bate e volta, a sister Aline apontou falta de reciprocidade de Diogo Almeida e Vilma no jogo do BBB 25

A madrugada desta segunda-feira, 3, foi bastante agitada na casa do BBB 25, da TV Globo. Após formarem o terceiro paredão da edição, alguns brothers se reuniram na área externa da casa mais vigiada do país e repercutiram os últimos acontecimentos.

Em conversa com Vinicius, a sister Aline, indicada para a zona de risco da semana por Diogo Almeida e Vilma, refletiu sobre a relação que possui com o ator. Os dois, que haviam demonstrado interesse mútuo desde o início do programa, deram o primeiro beijo durante a festa da última semana.

De acordo com Aline, ela não sente reciprocidade de Diego e da mãe. "Eu não sou menina. Eu entendi que, para além de um interesse que havia de ambos, tinha a questão do jogo. Eu semeei coisas positivas sobre ele, porque foi do meu coração. Não foi porque estou interessada nele, quero proteger ele... Chega em um momento como esse, a gente vê que não é recíproco", refletiu ela.

"A partir do momento que ele deseja que eu e você vá para o paredão, é fato. Eles assumiram a responsabilidade de jogar a gente no paredão", completou. Vale lembrar que, apesar da indicação, Aline e Vinicius conseguiram se livrar da berlinda após vencerem a prova bate e volta.

Com isso, as duplas Daniele Hypolito e Diego Hypolito, e Gracyanne Barbosa e Giovanna, estão no terceiro paredão do BBB 25. No entanto, apenas um brother da dupla será eliminado, enquanto o outro seguirá para um quarto secreto onde terá acesso às câmeras da casa.

Aline fala sobre decisão de Diogo de puxar ela e Vinícius para o Paredão: "Pra mim, ultrapassa a linha de 'isso é um jogo'" #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/472v5xiau8 — Big Brother Brasil (@bbb) February 3, 2025

