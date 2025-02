BBB 25: Aline analisa postura de brother e dispara: 'É inconsistente'

Em conversa com a atriz Vitória Strada, a policial militar Aline analisou a postura de Diogo Nogueira no BBB 25 e o criticou

Nesta terça-feira, 4, Alineconversou com Vitória Strada no banheiro do BBB 25 sobre Diogo Almeida. A policial militar estava vivendo um affair com o ator, mas a relação desandou após ele votar ao lado de sua mãe, Vilma, Gracyanne Barbosa e Giovanna para ela e Vinícius, sua dupla, irem para o paredão.

"A sensação que eu tenho é que às vezes ele quer colocar a pessoa o tempo todo em uma situação ruim. Ele quer tirar a responsabilidade dele e transferir para a pessoa", analisou Aline.

Em seguida, a sister relembrou que Diogo falou anteriormente que era apenas colega de profissão de Vitória, mas, durante a conversa que eles tiveram na piscina, o ator disse ter uma aproximação com a atriz antes de entrar no reality show.

"Eu não quero dizer que a pessoa está mentindo, mas é inconsistente", ressaltou Aline. "Fico pensando: será que eu estou sendo engabelada?", comentou Vitória sobre a situação. "Odeio gente que tenta me fazer de idiota", acrescentou a policial militar.

Diogo Almeida se desculpa com Aline

No Sincerão do BBB 25, da Globo, Diogo Almeida escolheu Aline para ser sua dupla no jogo e fez elogios para ela. Inclusive, ele pediu desculpas para ela por causa do climão entre eles após o contragolpe da formação do paredão.

"A gente vinha se aproximando na casa. Eu vejo verdade nela. Ela me passa muita verdade. No início, eu não sabia interpretar. É uma mulher admirável. Eu peço desculpas por ter te causado dor ontem. Eu peço desculpas do fundo do meu coração. Eu confio muito em você. Hoje, a gente conversou na piscina e tentei passar tudo que a gente estava sentindo", afirmou ele. Porém, em sua vez no Sincerão, Aline escolheu Diogo para ser a última pessoa com quem formaria dupla no jogo. Saiba mais!

