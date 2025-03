BBB 25: Aline analisa o jogo e dispara: 'Vão se quebrar vínculos'

Durante o Almoço do Anjo, Aline alisou o jogo do BBB 25 e confessou para Delma e Vinícius que acredita que haverá mudanças

Vinícius venceu a prova do Anjo e levou Aline e Delma para o Almoço deste domingo, 2. Em conversa com os colegas, a policial militar aproveitou para fazer uma análise sobre os próximos dias no BBB 25 a afirmou que está com a sensação de que o "jogo vai mudar absurdamente".

"Eu estou sentindo, não sei exatamente porque, é só uma sensação de que depois de hoje, o jogo vai mudar absurdamente. Não me pergunte por que", comenta a sister. O baiano concorda, mas acredita que não será "absurdamente", mas haverá mudanças.

Aline, então, explica seu ponto de vista. "Absurdamente! Sabe por quê? Vão se inverter prioridades hoje, vão se quebrar vínculos hoje, e vão se mudar relações hoje. Ponto, é o que eu sinto hoje. É uma convicção, você tá sentindo isso?", questiona ela ao Anjo da semana. O promotor concorda e diz que também sente isso. "Então eu não estou sentindo sozinha", diz a baiana.

"Talvez, no meu sentir, talvez não seja essa mudança que você está sentindo", complementa Vinícius. "É que talvez essa mudança não seja externada, mas internamente ela vai acontecer. As pessoas vão mudar, e a gente também", reforça Aline.

Vale lembrar que neste domingo, 2, acontece a formação de mais um paredão no BBB 25. Devido à premiação do Oscar, que terá início às 21h55 na Globo (exceto para o Rio de Janeiro), o programa vai começar às 19h30.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Vinicius tem crise de choro após mal-estar de Vilma

A madrugada deste domingo, 2, foi bastante movimentada no BBB 25. Isso porque, Vilma, escolhida por Vinicius para realizar o Castigo do Monstro, acabou sentindo um mal-estar durante o cumprimento da punição e precisou receber atendimento médico no confessionário.

Vinicius, por sua vez, ficou bastante abalado ao perceber que a mãe de Diogo Almeida não estava bem. Em conversa com outras sisters, o amigo de Aline caiu no choro ao lamentar a situação em que colocou a colega de confinamento. Confira o desabafo do brother!

Leia também:BBB 25: Delma cai no choro e desabafa: 'Mexeu tanto comigo'