BBB 25: Aline abre o jogo sobre atitude de Diogo Almeida: 'É um mega problema'

A relação entre Diogo Almeida e Aline voltou a ser assunto entre os brohers do BBB 25, da TV Globo. Veja o que a ex-policial disse sobre o ator

A relação entre Diogo Almeida e Aline voltou a ser assunto entre os brohers do BBB 25, da TV Globo. Durante uma conversa na cozinha na madrugada desta terça-feira, 11, os participantes avisaram à ex-policial que não vão mais opinar sobre o romance dela, mas pontuaram questões entre eles no jogo. Em seguida, ela comentou com Mateus que é bem tratada pelo artista, mas avaliou que, se ele está se relacionando mal com outros brothers, isso já é um "mega problema".

"Eu não admito ser destratada em nenhum tipo de relação, principalmente se eu estou interessada em alguém e perceber algum desinteresse, qualquer coisa, eu não tenho o menor problema em me distanciar da pessoa", afirmou Aline.

"Eu me sinto respeitada, gente. Eu me sinto tratada bem. Se é um jogo, isso não é uma culpa minha. Eu tenho trabalhar com o que eu tenho aqui. Se ele está se relacionando muito mal com as pessoas à minha volta, isso aí já é um mega problema" , complementou a sister.

Mateus confessou ainda que deseja ver Diogo no Paredão. Ele ressaltou que o ator já escapou das duas últimas provas Bate-Volta e, em seguida, apontou momentos em que percebeu que o brother estaria encenando dentro da casa. "Ele com você no gramado para puxar o VT que ele quer, ele indo conversar com a Vitória (Strada) para conversar com o público, não diretamente com a Vitória...", observou.

Ana Maria Braga dá opinião sobre decisão de Aline no BBB 25: 'Problema é dela'

A apresentadora Ana Maria Braga deu sua opinião após assistir a uma sequência de momentos do BBB 25 durante o Mais Você desta segunda-feira, 10. Durante o papo com Gil do Vigor, ela comentou sobre a relação de Diogo Almeida e Aline na casa mais vigiada do Brasil e falou sobre a decisão da sister em continuar com o ator. Veja o que ela disse!

Leia também: BBB 25: Diogo Almeida lamenta postura de sister: 'Arrogante'