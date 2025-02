BBB 25: Acostumada com rotina alimentar regrada, Gracyanne relata que engordou no reality

Conhecida por uma rotina regrada de treinos e alimentação, Gracyanne Barbosa confessou mudanças no corpo durante o BBB 25: "Roupas não estão fechando"

Conhecida por seus treinos intensos e alimentação regrada, Gracyanne Barbosa parece estar sentindo os efeitos das mudanças impostas pelo confinamento do BBB 25. Em conversa recente com Daniele Hypolito e Camilla, a musa fitness comentou sobre o impacto da mudança na rotina em seu corpo.

"As poucas roupas que eu tenho não estão fechando", confessou a sister, que confirmou que engordou ao ser questionada por Camilla.

"Acho que até como mais na minha vida real, só que não como óleo, manteiga, sal. O preparo aqui é muito diferente. E as carnes, também, o tipo de carne. Essa semana que estou comendo frango, peixe, ovo. Mas na Xepa não, as carnes são mais gordurosas", analisou Gra. "E malhando infinitamente menos", acrescentou.

Gracyanne Barbosa vai perder músculos no BBB?

Dona de um corpo definido e muito musculoso, Gracyanne Barbosa sempre impressionou na rede social com seus vídeos de treino na academia. Treinando musculação, com alto volume de peso fora da casa do BBB 25, a influenciadora digital pode estar perdendo massa magra dentro do confinamento.

Isso porque, além de não estar conseguindo cumprir sua dieta com 40 ovos, a ex-esposa do cantor Belo não tem à sua disposição os mesmos pesos e aparelhos que encontra fora do reality show. Em entrevista para a CARAS Digital, o personal trainer Bruno Calado explica como essa mudança na rotina pode afetar o shape trincado da musa fitness, que, além de musculação, fazia pole dance, hipropressivo e alongamento em seu dia a dia.

“Não vai perder o 'shape', porém em um confinamento com restrições alimentares, treinos menos intensos e sem suas suplementações se torna difícil manter a mesma qualidade que ela tinha antes da entrada no BBB". Veja a entrevista completa!

