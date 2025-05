Aline revela como está a sua relação com Diogo Almeida fora da casa do BBB 25

A ex-BBB Aline, que viveu um romance com o ator Diogo Almeida dentro da casa do BBB 25, revela se o relacionamento continua após o programa

A ex-policial militar Aline Patriarca, de 32 anos, abriu o jogo sobre o romance com o ator Diogo Almeida, de 40 anos, iniciado dentro da casa do BBB 25, reality show da TV Globo. Após o fim do programa, a ex-BBB revelou que a relação continua fora da casa e que os dois estão "se conhecendo".

“A verdade é que a gente está se conhecendo. Eu reforço o que ele disse. A dinâmica é completamente diferente aqui fora. Você pode até esquecer disso [das câmeras] por diversas vezes, mas é uma sensação muito estranha. Tem que ser clara e objetiva. É uma cobrança que a gente não tem no mundo normal. Lá dentro a gente não tem que aparentar apenas para a pessoa lá dentro, mas para milhões de pessoas aqui fora”, contou a baiana durante sua participação no podcast Uma Hora de Relógio Parado.

Aline refletiu sobre o relacionamento com Diogo após o programa. “O que eu posso dizer é que o que eu vivi foi real. A gente viveu algo muito bonito. Eu fui fiel a quem eu sou, aqui fora a gente enfrenta muitas cobranças, é preciso dosar as coisas”.

“Eu acredito que a gente está tendo a oportunidade de conversar melhor, inclusive como amigos, situações que a gente passou e não teve a oportunidade de conversar lá. Entender como foi essa dinâmica. Se for para a gente engatar ou não, é uma certeza que nem eu mesmo tenho”, completou a ex-BBB.

Confira o trecho da entrevista em que Aline comenta sobre sua relação com Diogo:

Primeiro contato pós-BBB

O romance do ator Diogo Almeida (40) com a ex-policial militar Aline Patriarca (32) foi um dos pontos altos do BBB 25, reality show da TV Globo que chegou ao fim no dia 22 de abril. Tanto é que até hoje o público ainda tem curiosidade sobre como anda a relação dos dois e torce muito para a felicidade de ambos - juntos ou até mesmo separados.

