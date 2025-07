Acabou! Ex-BBB Aline e Diogo Almeida anunciam a separação

Romance de Aline Patriarca e Diogo Almeida chega ao fim após ter começado no Big Brother Brasil 25, da Globo

A ex-BBB Aline Patriarca e o ator Diogo Almeida estão separados! Na noite desta quinta-feira, 17, os dois compartilharam o comunicado oficial nas redes sociais para informarem que aconteceu a separação.

Nos stories, os dois compartilharam textos iguais, nos quais mudaram apenas o nome um do outro. Eles pediram respeito neste momento e informaram que estão com objetivos diferentes em suas vidas. Por isso, eles optaram pela separação.

“Em respeito aos fãs, quero comunicar a vocês que eu e Diogo [Aline] não somos mais um casal. Vivemos momentos especiais juntos, mas entendemos, em comum acordo, que estamos em fases e com objetivos diferentes. Agradeço a quem sempre torceu, nos apoiou e peço, de coração, respeito e privacidade nesse momento”, escreveram.

O romance de Aline e Diogo começou quando eles estavam confinados no Big Brother Brasil 25, da Globo. Dentro do confinamento, eles chegaram a se afastar e a mãe dele, Vilma, chegou a insinuar que não apoiava o namoro deles. Porém, quando foram eliminados, os dois voltaram a conversar e engataram o namoro. Porém, o romance durou pouco e já chegou ao fim.

Ex-BBBs Aline e Diogo Almeida mostram detalhes de viagem romântica

O romance entre Diogo Almeida e Aline Patriarca é real! Os dois, que se conheceram no BBB 25 e engataram um affair dentro do confinamento da TV Globo, passaram uma noite romântica em um local reservado em meio à natureza no último fim de semana.

Por meio das redes sociais, os ex-BBBs mostraram alguns detalhes do lugar onde ficaram hospedados. O destino da viagem escolhida por Aline e Diogo após participarem de um evento no Rio de Janeiro contou com uma cabana cercada de árvores e lago, com direito a lareira dentro do quarto.

O ator, inclusive, chegou a publicar um vídeo dos dois apreciando a lareira ao som da música 'Medo Bobo', na voz de Rubel. Aline Patriarca, por sua vez, mostrou ela e Diogo Almeida brindando com taças de champanhe. Confira!

