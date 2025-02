Zeze Polessa vai parar no hospital e explica o que aconteceu: 'Momento ruim'

A atriz Zeze Polessa usou as redes sociais nesta segunda-feira, 11, para fazer um desabafo sobre sua saúde. Veja o que ela disse

A atrizZeze Polessa usou as redes sociais nesta segunda-feira, 24, para fazer um desabafo sobre sua saúde. Em uma publicação em seu perfil, ela contou que foi internada no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, após sofrer uma intoxicação alimentar, o que a fez cancelar apresentações de uma peça.

"Feijoada vegana faz mal à moça!!!'. Foi o que aconteceu. Simples assim. Dois espetáculos cancelados. Uma pena lastimável, para ser bem explícita e enfática", i niciou ela, que contou ter sido acolhida pela equipe de produção da peça.

Em seguida, ela deu mais detalhes do que aconteceu. "Chegando ao hospital, passei pelo pronto atendimento e, depois, internação. Fui recebendo os cuidados necessários de todos os que trabalham ali", afirmou a artista, que enalteceu "a qualidade do atendimento, humano, amoroso e técnico".

"Agradeço a todos. Sem essa rede de apoio não teria sido fácil. Mesmo com todas as complicações de uma intoxicação alimentar, hoje posso estar voando para casa recuperada. Não foi fácil vir a Curitiba para apresentar três espetáculos e só ter dado conta de um. Tivemos que cancelar a sessão de sábado e domingo. Lamentável! Mas um dia eu volto", continuou.

Na sequência, ela agradeceu a ajuda que recebeu para resolver as questões com o teatro e o público devido aos cancelamentos, além do suporte para alterar o horário de seu voo. "Isso não é fácil! Só tenho agradecimentos verdadeiros aos que estiveram comigo nesse momento ruim".

Por fim, contou que começará a se preparar para a temporada no Rio de Janeiro que começa no dia 14 de março. "Enquanto isso, vamos brincando o Carnaval e torcendo pelo Oscar. Agradeço a compreensão de todos que passaram algum transtorno com esse acontecimento humanamente inevitável."

