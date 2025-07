Zé Felipe revela que deslocou o ombro ao 'aprontar': 'Tomei umas'

Separado de Virginia e sem academia em sua nova mansão, Zé Felipe revela que não está treinando e conta que deslocou o ombro ao 'aprontar'; veja

O cantor Zé Felipe contou na manhã desta sexta-feira, 11, que está há dias sem treinar. O famoso então mostrou que está construindo uma academia em sua nova mansão, que fica localizada a 300 metros de onde morava com Virginia Fonseca.

Separado da mãe de seus três filhos, o artista comentou que não é a apenas a falta do espaço em sua residência que o impediu de se exercitar, mas também um pequeno acidente que sofreu. O famoso revelou que deslocou o ombro ao "aprontar" após um show.

"Eu estou sem treinar esses dias, por que? Tomei umas e fui fazer graça, povo dormindo dentro da van depois do show e eu fui dar um tapa para acordar, um tapa no banco, meu ombro saiu do lugar, só que eu dei sorte que quando ele saiu já voltou. Aí meu brother, aquela coisa jovem, pelo menos uns cinco dias, mas agora já zerou e academia ficando pronta o pau vai quebrar", explicou o que aconteceu nos últimos dias.

Nesta quinta-feira, 10, aconteceu o décimo mesversário de José Leonardo e Zé Felipe marcou presença na festa na mansão onde morava com Virginia Fonseca. Durante o evento, a influenciadora fez alguns vídeos dos convidados e acabou vazando uma amiga dela dizendo a suposta frase que deu o que falar: "Zé Felipe pegou a bailarina".

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.