Yasmin Castilho sofre aborto espontâneo dias após descobrir gestação e médica alerta: 'Alterações'

Na última segunda-feira, 24, Yasmin Castilho (28) chocou os fãs nas redes sociais ao confirmar que sofreu um aborto espontâneo. Poucos dias após descobrir a gravidez, a influenciadora digital sofreu uma perda gestacional. Em seu perfil do Instagram, a mãe de Bento (1), fruto de seu relacionamento com Lucas Provesi compartilhou mais detalhes do momento.

"Hoje eu vivi uma dor silenciosa, mas cheia da presença de Deus. Descobri que estava grávida e, poucos dias depois, precisei me despedir. Uma gestação que durou pouco no meu corpo, mas que deixou marcas eternas no meu coração", desabafou.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Ana Paula Mondragón explica que o fato de ter enfrentado uma gestação anterior é um indicativo de fertilidade, mas não garante que uma próxima será bem-sucedida. "Ou seja, a gestação anterior ter ocorrido sem intercorrências não impede que ocorra um aborto espontâneo em uma próxima gestação", destaca.

"A maioria dos abortos iniciais acontece por alterações cromossômicas no embrião e este evento é comum e deve ser tratado como um evento isolado, sem indicar problemas de saúde na mulher. Porém, vale lembrar que se houverem perdas recorrentes, uma investigação médica deve ser indicada", acrescenta.

Em maio de 2022, Yasmin Castilho compartilhou em suas redes sociais que foi diagnosticada com endometriose. A ginecologista afirma que o quadro pode afetar a gestação de várias formas: "A mais frequente é dificultando que a gestação ocorra. Esta é uma patologia que com frequência gera aderências e alterações anatômicas nos órgãos reprodutivos, distorcendo a anatomia e consequentemente dificultando a fecundação e a implantação do embrião".

"Sendo a endometriose uma doença inflamatória, diretamente ligada ao estilo de vida, mesmo após a fecundação, estas pacientes têm mais risco de aborto, ectópica, parto prematuro, pré-eclâmpsia e restrição de crescimento fetal", aponta.

À CARAS Brasil, a especialista aponta que a influenciadora digital pode seguir uma série de recomendações após sofrer a perda gestacional. "Inicialmente, a orientação dada deve ser o acolhimento emocional para que a paciente assimile o ocorrido e tome a melhor conduta, que irá variar de acordo com a idade gestacional em que ela se encontrava na hora da perda. Embora a maioria dos abortos espontâneos seja causada por alterações genéticas e não aumente o risco em futuras gestações, é importante realizar uma avaliação médica e exames que possam avaliar a saúde da mesma antes de pensar em uma próxima gestação", concluiu.

