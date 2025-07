Yasmin Brunet relembra ganho de peso em reality show e especialista alerta: 'Fator determinante'

Na última semana, Yasmin Brunet desabafou sobre o fato de ter chegado ao seu maior peso durante o confinamento do Big Brother Brasil 24

Na última semana, Yasmin Brunet (37) confirmou que chegou ao seu maior peso durante o confinamento do Big Brother Brasil 24. Após o reality show da Globo, a influenciadora digital mudou drasticamente seus hábitos e conseguiu eliminar cerca de 20 kg. Em seu relato, a modelo desabafou que as críticas aumentaram após sua participação no programa.

"Eu entendo isso por um lado, mas é óbvio que tem momentos que chateia, porque todo mundo pode achar o que for, do corpo e do rosto que for. Todo mundo tem o direito de opina", confessou ao portal Leo Dias.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruno Yamada explica que o confinamento de um reality show pode contribuir com o ganho de peso. "Pode sim ser um fator determinante no aumento de peso (...) Quando a pessoa é colocada em um ambiente completamente novo, com uma rotina diferente da habitual, altos níveis de estresse emocional, mudanças no sono, ansiedade e até tédio, tudo isso pode afetar diretamente o corpo", diz.

"Do ponto de vista fisiológico, essas mudanças impactam a produção hormonal — como o aumento do cortisol, ligado ao estresse — que favorece o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. Além disso, é comum a pessoa se movimentar menos, treinar menos e passar a maior parte do tempo em uma rotina mais parada, o que reduz o gasto energético diário", acrescenta.

O nutricionista ainda reforça que os hábitos alimentares também podem estar relacionados com o ganho de peso da influenciadora digital durante o reality show da Globo: "Provavelmente ela mudou bastante a alimentação tradicional dela — tanto nos tipos de alimentos ingeridos, quanto na forma de preparo e até nos horários das refeições. Isso causa um desequilíbrio grande no organismo, principalmente se a dieta anterior era mais regrada".

"Mudanças como comer mais alimentos ultraprocessados, consumir mais açúcar e gordura ou comer em horários aleatórios podem contribuir bastante para o ganho de peso. Ou seja: o aumento de peso nesse tipo de situação não é apenas resultado de 'comer mais', mas sim de uma soma de fatores físicos, emocionais e comportamentais que desregulam o organismo", finaliza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

Leia também: Yasmin Brunet celebra resultado de tratamento expõe antes e depois: 'Me salvou'