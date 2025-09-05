Yasmin Brunet fala sobre desafios da síndrome do intestino irritável

Modelo compartilha experiência com a síndrome do intestino irritável e destaca a relação entre saúde emocional e física

Yasmin Brunet abriu o coração ao falar sobre sua saúde e revelou conviver com a síndrome do intestino irritável (SII), um distúrbio gastrointestinal que afeta milhões de pessoas no mundo. Um levantamento inédito com 667 avaliou a incidência, a prevalência e a jornada da SIl no Brasil, enfermidade crônica que acomete principalmente mulheres e pode afetar 17% da população, cerca de 36 milhões de pessoas, sendo duas vezes mais as mulheres do que os homens.

A pesquisa "Pode Ser SIl, realizada pelo Instituto Inception e pela Apsen, em parceria com o Núcleo de Avaliação Funcional do Aparelho Digestivo (Nafad), analisou desde os primeiros sinais e sintomas até o diagnóstico da SIl. Dos entrevistados, 53% apresentaram manifestações de moderadas a graves e 4,6% tinham o diagnóstico confirmado da doença, sendo que as mulheres representaram 80% dos casos.

A modelo contou que os primeiros sintomas surgiram com estufamento e desconforto após as refeições: "Eu comia e não me sentia bem, mas não sabia exatamente o motivo. O que mais me incomodava era que a barriga ficava estufada e as pessoas diziam que era só um inchaço”, relembrou. A busca por respostas levou Yasmin a entender melhor a condição e os impactos diretos no bem-estar físico e emocional.

Para ela, a síndrome vai além do aspecto físico e está profundamente ligada ao estado mental: "É uma síndrome que, realmente, mostra a conexão de corpo, mente e espírito. Quando eu estou mais estressada ou mais ansiosa, eu sinto que pega muito mais o intestino", explicou. Yasmin também destacou as dificuldades com a alimentação, especialmente com as restrições alimentares impostas pela SII: "Quem tem SII sabe o quanto é complicado, principalmente a dieta restritiva."