CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Yasmin Brunet fala sobre desafios da síndrome do intestino irritável
Bem-estar e Saúde / SII

Yasmin Brunet fala sobre desafios da síndrome do intestino irritável

Modelo compartilha experiência com a síndrome do intestino irritável e destaca a relação entre saúde emocional e física

Redação Publicado em 05/09/2025, às 14h46

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Imagem Yasmin Brunet fala sobre desafios da síndrome do intestino irritável

Yasmin Brunet abriu o coração ao falar sobre sua saúde e revelou conviver com a síndrome do intestino irritável (SII), um distúrbio gastrointestinal que afeta milhões de pessoas no mundo. Um levantamento inédito com 667 avaliou a incidência, a prevalência e a jornada da SIl no Brasil, enfermidade crônica que acomete principalmente mulheres e pode afetar 17% da população, cerca de 36 milhões de pessoas, sendo duas vezes mais as mulheres do que os homens.

A pesquisa "Pode Ser SIl, realizada pelo Instituto Inception e pela Apsen, em parceria com o Núcleo de Avaliação Funcional do Aparelho Digestivo (Nafad), analisou desde os primeiros sinais e sintomas até o diagnóstico da SIl. Dos entrevistados, 53% apresentaram manifestações de moderadas a graves e 4,6% tinham o diagnóstico confirmado da doença, sendo que as mulheres representaram 80% dos casos.

A modelo contou que os primeiros sintomas surgiram com estufamento e desconforto após as refeições: "Eu comia e não me sentia bem, mas não sabia exatamente o motivo. O que mais me incomodava era que a barriga ficava estufada e as pessoas diziam que era só um inchaço”, relembrou. A busca por respostas levou Yasmin a entender melhor a condição e os impactos diretos no bem-estar físico e emocional.

Para ela, a síndrome vai além do aspecto físico e está profundamente ligada ao estado mental: "É uma síndrome que, realmente, mostra a conexão de corpo, mente e espírito. Quando eu estou mais estressada ou mais ansiosa, eu sinto que pega muito mais o intestino", explicou. Yasmin também destacou as dificuldades com a alimentação, especialmente com as restrições alimentares impostas pela SII: "Quem tem SII sabe o quanto é complicado, principalmente a dieta restritiva."

Leia também

PRIVACIDADE

Um placa na festa de Luciano Huck e Angélica apontava que era proibido registrar o evento - Foto: Reprodução/Instagram

Psicóloga sobre proibição de Angélica e Luciano Huck em festa na mansão: 'Uma forma de proteger'

ATENÇÃO!

Em 2024, Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia mielóide aguda. Hoje, ela está completamente recuperada e a doença em remissão - Foto: Reprodução/Instagram @fabianajustus

Médico alerta para câncer enfrentado por Fabiana Justus: 'Pode acontecer em qualquer idade'

Diagnóstico

Paolla Oliveira com seu pai; e o ator Bruce Willis - Foto: Reprodução / Instagram e Getty Images

Pai de Paolla Oliveira está com a mesma doença sem cura de Bruce Willis

COMO TRATAR E PREVENIR

Ana Cañas - Foto: Reprodução/Instagram

Médica alerta para diagnóstico grave da cantora Ana Cañas: 'Impacto direto'

CUIDADOS

Claudia Raia foi surpreendida por uma reação alérgica preocupante - Foto: Reprodução/Instagram

Médica explica diagnóstico de Claudia Raia e alerta para ação rápida: 'Inchaço súbito'

ATENÇÃO!

Carlinhos de Jesus falou sobre bursite e tendinite ao Fantástico; médica alerta - Reprodução/Instagram

Médica alerta para quadro de Carlinhos de Jesus: 'Pode acontecer com qualquer pessoa''

Últimas notícias

Um placa na festa de Luciano Huck e Angélica apontava que era proibido registrar o eventoPsicóloga sobre proibição de Angélica e Luciano Huck em festa na mansão: 'Uma forma de proteger'
NoneYasmin Brunet fala sobre desafios da síndrome do intestino irritável
Em 2024, Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia mielóide aguda. Hoje, ela está completamente recuperada e a doença em remissãoMédico alerta para câncer enfrentado por Fabiana Justus: 'Pode acontecer em qualquer idade'
Paolla Oliveira com seu pai; e o ator Bruce WillisPai de Paolla Oliveira está com a mesma doença sem cura de Bruce Willis
Xuxa MeneghelCabelo de Xuxa meses após transplante capilar surpreende; veja o antes e depois
NoneEntre ciência e acolhimento, Christian Lima luta contra a endometriose
Xuxa MeneghelXuxa e Zezé Di Camargo: Relembre famosos que já fizeram transplante capilar
Imagem de divulgação do k-drama 'Bon Appétit, Vossa Majestade’Veja as datas de estreia dos próximos episódios de 'Bon Appétit, Vossa Majestade' na Netflix
Evento do Prêmio Chico Vive aconteceu em São PauloGleice Damasceno e Txai Suruí participam de debate do Prêmio Chico Vive
Ana CañasMédica alerta para diagnóstico grave da cantora Ana Cañas: 'Impacto direto'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade