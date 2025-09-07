CARAS Brasil
Xuxa Meneghel mostra cabelos mais cheios após transplante capilar: especialista detalha cuidados

Xuxa Meneghel segue recomendações de especialista para prolongar os resultados do transplante capilar.

Dra. Marcia Dertkigil
por Dra. Marcia Dertkigil

Publicado em 07/09/2025, às 17h40

Xuxa exibiu resultado de transplante capilar na chegada à festa de Luciano Huck - Foto: Webert Belicio / Agnews
Xuxa Meneghel surpreendeu os fãs ao surgir com cabelos visivelmente mais volumosos durante a festa de aniversário de Luciano Huck. A apresentadora, que recentemente passou por um transplante capilar, mostrou que está mais confiante com a transformação. Mas, afinal, como funciona o crescimento dos fios após o procedimento e quais cuidados são essenciais para garantir um resultado natural e duradouro?

A CARAS conversou com a médica tricologista Dra. Márcia Dertkigil, especialista em saúde capilar, para esclarecer as principais dúvidas e explicar como deve ser o acompanhamento após a cirurgia.

Segundo a Dra. Márcia Dertkigil, é importante entender que o resultado do transplante não é imediato: “Nos primeiros meses, é comum que os fios transplantados passem por uma fase de queda temporária, conhecida como shedding. Só a partir do terceiro ou quarto mês começamos a ver os fios crescendo de forma mais consistente. E o resultado final pode levar de 8 a 12 meses para aparecer”, explica a especialista.

Para manter os novos fios saudáveis e favorecer a cicatrização, a médica reforça que alguns cuidados são indispensáveis:

  • Higiene delicada: lavar o couro cabeludo com produtos adequados e movimentos suaves;
  • Proteção solar: evitar exposição direta ao sol nas primeiras semanas;
  • Descanso físico: não realizar exercícios intensos ou atividades que possam comprometer a cicatrização;

Nada de coçar ou friccionar: respeitar o processo natural de recuperação, sem remover as crostas que podem se formar. “Essas medidas ajudam os folículos a se fixarem corretamente e evitam complicações que possam comprometer o resultado final”, completa a tricologista.

Tratamento contínuo e personalizado

Dra. Márcia Dertkigil destaca que o transplante é apenas uma parte do processo. Para manter a saúde dos fios e evitar que novas áreas fiquem ralas, é necessário um tratamento contínuo e personalizado:

“Podemos indicar medicações tópicas ou orais, terapias como laser de baixa intensidade, microagulhamento ou bioestimuladores para melhorar a densidade e a qualidade dos fios. Além disso, uma alimentação equilibrada e o acompanhamento regular com o especialista fazem toda a diferença”, afirma sobre o paciente que passaram pelo mesmo procedimento que a apresentadora.

Por fim, a médica reforça a importância de alinhar expectativas: “Cada pessoa responde de uma forma diferente ao procedimento. O acompanhamento profissional garante que o paciente entenda cada fase e se sinta seguro durante todo o processo”, finaliza.

Dra. Márcia San Juan Dertkigil é médica (CRM-SP: 91277) tricologista formada pela Faculdade Estadual de Medicina da UNICAMP em 1997 com Residência médica em ultrassonografia na Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP/2001 e em Ginecologia e Obstetrícia pela Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP. É também médica assistente contratada do Caism UNICAMP por 11 anos. Possui Mestrado e Doutorado pela UNICAMP e foi CEO dos serviços de Diagnósticos Médicos Ultra-Diagnóstico em São Bernardo do Campo (SP) por 20 anos.

