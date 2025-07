Whindersson Nunes revela como se sente após ir para clínica de reabilitação

O humorista Whindersson Nunes refletiu sobre a importância do período na clínica de reabilitação para sua saúde mental

O humorista Whindersson Nunes comentou sobre a sua recuperação após passar um período em uma clínica de reabilitação. Em conversa com o Portal Leo Dias, ele contou que se sente muito melhor quando o assunto é sua saúde mental.

"Eu me sinto muito tranquilo, estava com os pensamentos meio turvados, embaçados. E hoje, estou de volta com aquela voz na cabeça que precede a ação", afirmou.

Então, ele comentou que ficou grato pelo carinho do público quando revelou sua internação. "Gostei muito que as pessoas ficaram preocupadas comigo. Porque pude esclarecer como é um tratamento psiquiátrico, como é bom para as pessoas procurarem o tratamento, como muitas precisam e não tratam. Mas a gente fica assim, com receio de indicar um psiquiatra", declarou.

Whindersson Nunes esclarece rumores sobre namoro

O humorista Whindersson Nunes aproveitou um tempo livre para interagir com seus seguidores nas redes sociais. Ele abriu uma caixinha de perguntas nos stories de seu perfil e, dentre os questionamentos, um internauta quis saber se ele está namorando.

"Está namorando mesmo? Devo confiar na página de fofoca?", quis saber a pessoa. 'Estou namorando não, eu estou de boas. Queria falar que quando vocês verem eu com alguém em alguma página de fofoca, assim, que vocês cuidassem era nos comentários. Ou repreendessem que comentassem alguma coisa, tipo: interesseira, nasce uma blogueira. Porque isso aí faz parecer como se eu não tivesse nada de interessante a oferecer a não ser, minha fama, meu dinheiro", iniciou ele.

E complementou: "E não é verdade porque senão eu não seria a pessoa que vocês gostam. Essa pessoa que vocês acompanham. Então, pode ter certeza que quando vocês olharem em algum lugar e eu estiver com alguém, pode ter certeza que essa pessoa conheceu o Whindersson, que não é do YouTube, que não se pesquise no Google... Conheceu a consciência por trás do meu corpo. Teve uma ótima experiência", pontuou.

