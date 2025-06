Whindersson Nunes explica por que decidiu se internar em clínica: 'Fui notando'

O humorista Whindersson Nunes contou os motivos que o levaram a se internar de forma voluntária em uma clínica de reabilitação

O humorista Whindersson Nunes abriu o coração ao falar sobre um assunto envolvendo sua vida pessoal. Recentemente, o artista decidiu se internar em uma clínica de reabilitação para cuidar de sua saúde mental.

Em entrevista ao podcast Pivotando, do SBT News, Whindersson explicou a escolha de se internar de forma voluntária. De acordo com o famoso, a busca pela ajuda aconteceu logo após ele notar alguns comportamentos diferentes em si mesmo.

" Eu comecei a perceber pela bebida. Pela bebida eu fui notando um comportamento em mim que… Eu estava começando a perceber que não conseguia parar. Então, eu pensei: ‘Se eu não estou conseguindo parar de beber, muitas outras coisas eu não estou conseguindo parar também'. Um amigo meu falou: ‘Whindersson, eu já fui em uma clínica, fez muito bem para mim, na época'", relatou.

Em seguida, o humorista revelou que durante o período em que ficou na clínica, recebeu o diagnóstico de QI elevado. "Fui porque quis, fui muito bem acolhido, foi muito legal. E lá eu tive um diagnóstico de superdotação, fiz um exame. Acho que as outras pessoas percebem na gente algumas coisas que demoramos um pouco a perceber", explicou.

"Fiz esse teste neuropsicológico com uma especialista e deu um QI elevado para altas habilidades para criatividade. E, com tudo, vem uma coisa ruim, está lá no laudo ‘impulsividade’. Eu sou uma pessoa compulsiva e impulsiva, para mim tudo é agora e na hora", completou Whindersson Nunes.

Por quanto tempo Whindersson Nunes ficou em clínica psiquiátrica?

A notícia de que Whindersson Nunes decidiu se internar voluntariamente em uma clínica psiquiátrica foi revelada publicamente por sua assessoria em fevereiro deste ano. Em março, após completar um mês no local, o humorista recebeu alta e seguiu o tratamento em casa. "Lili cantou", brincou ele, na época.

Leia também: Whindersson Nunes veste item inusitado em vídeo e fãs reagem: "Trocar de psiquiatra"