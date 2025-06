Wesley Safadão emagrece e médica alerta: 'Sofre uma redução abrupta'

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Laís Rios explica os riscos para pele de Wesley Safadão após seu emagrecimento por Mounjaro

Desfilando com um visual bem mais enxuto, Wesley Safadão admitiu recentemente o uso da chamada caneta emagrecedora, Mounjaro — nome comercial da tirzepatida — para acelerar a perda de peso. A decisão, cada vez mais comum entre famosos, acende um alerta sobre possíveis efeitos colaterais, especialmente na pele. Mas afinal, o que acontece com o rosto quando se emagrece tão rápido?

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Laís Rios, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), garante que a perda de peso rápida pode deixar marcas visíveis e os reflexos podem ser imediatos:

"Pacientes que perdem peso de maneira acelerada, como frequentemente ocorre com o uso da tirzepatida, sofrem uma redução abrupta da gordura subcutânea. Essa gordura tem função estrutural, especialmente na face. Sua perda acentuada pode provocar flacidez, aprofundamento de sulcos, queda das bochechas e um ar mais envelhecido", explica.

O medicamento, originalmente indicado para tratar o diabetes tipo 2, age como um agonista duplo dos receptores de GIP e GLP-1, promovendo maior saciedade e reduzindo o apetite. Por isso, acabou sendo adotado, de forma off-label, como um aliado do emagrecimento por diversas celebridades e influenciadores digitais.

O problema está no remédio ou na forma de uso?

De acordo com Laís, o risco está, principalmente, na forma descontrolada com que ele vem sendo usado: "O Mounjaro tem alto potencial terapêutico, mas está sendo usado sem o devido controle, muitas vezes com foco exclusivo na estética e sem orientação multidisciplinar", alerta.

Ela reforça que, para quem pretende iniciar o uso da substância, o acompanhamento médico é essencial, inclusive com profissionais da área dermatológica: "Quando sabemos que o paciente iniciará um protocolo com tirzepatida, já é possível adotar medidas preventivas, como suplementação de colágeno, hidratação intensiva, ou até bioestimuladores de colágeno para preservar a firmeza da pele", orienta a médica.

É seguro usar a caneta Mounjaro sem orientação?

Apesar de ser um medicamento de uso controlado e com prescrição obrigatória, o Mounjaro já circula informalmente em grupos de troca e venda, o que preocupa autoridades sanitárias. A Anvisa alerta para os perigos do uso sem supervisão, como náuseas intensas, distúrbios gastrointestinais, pancreatite, problemas na vesícula biliar e alterações renais.

Por isso, o alerta da especialista é direto: "A busca por emagrecimento rápido não pode atropelar o cuidado com a saúde — e isso inclui a pele. O uso de medicamentos como a tirzepatida exige responsabilidade, acompanhamento e, principalmente, planejamento. Não adianta emagrecer 15 quilos e se sentir mal com o reflexo no espelho. O processo precisa ser equilibrado", conclui Rios.

