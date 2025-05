Wanessa Camargo revela diagnóstico e médico lista cuidados: 'Menores as chances de complicações'

Wanessa Camargo revelou que não compareceu ao show de Lady Gaga por questões de saúde; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Scheibel avalia

Wanessa Camargo (42) chocou ao revelar que estava com tudo planejado para ir ao show de Lady Gaga, que ocorreu no último sábado, 3, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Porém, não pode comparecer pessoalmente por conta de um problema de saúde, pois a cantora se recupera de um resfriado e uma rinossinusite .

Nas redes sociais, Wanessa Camargo detalhou sua ausência no show da 'mother monster', e falou sobre seu diagnóstico: "Era para eu estar a caminho do Rio de Janeiro para curtir o show da Gaga, mas não vai rolar porque não zerei do meu resfriado e fui ao médico e descobri que estou com rinossinusite", confessou.

Para entender mais sobre a rinossinusite, a CARAS Brasil entrevita o Dr. Guilherme Scheibel - médico especialista em otorrinolaringologia e cirurgia plástica da face, diretor-chefe do Instituto Scheibel e membro titular da Academia Brasileira e Europeia de Otorrinolaringologia e Cirurgia Plástica Facial - que explica como o quadro.

"A rinossinusite é uma inflamação das cavidades ao redor do nariz — os chamados seios paranasais — e da mucosa nasal. Ela pode ser provocada por infecções virais, bacterianas, fungos ou por questões alérgicas. Os sintomas mais comuns incluem nariz entupido, dor ou pressão facial, secreção espessa, tosse, dor de cabeça e até febre", avalia.

RELAÇÃO COM O FRIO

Segundo o Dr. Guilherme Scheibel, durante a frente fria, o ar tende a ficar mais seco e as pessoas costumam passar mais tempo em ambientes fechados — dois fatores que favorecem o surgimento e agravamento da rinossinusite. Por isso, o otorrinolaringologista lista alguns cuidados para evitar o quadro que afetou a cantora.

"Aqui vão 5 orientações essenciais para proteger a saúde nasal durante o frio", confira abaixo as recomendações do Dr. Guilherme Scheibel.

Faça lavagem nasal regularmente: o uso de soro fisiológico ajuda a limpar impurezas, manter a mucosa hidratada e prevenir o acúmulo de secreções; Beba bastante água: manter-se bem hidratado ajuda a fluidificar as secreções nasais e facilita a eliminação natural do muco; Cuidado com o ar-condicionado e aquecedores: eles ressecam o ar e podem irritar o nariz. Use com moderação; Evite ambientes fechados e pouco ventilados: locais com aglomeração favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Dê preferência a espaços arejados; Em caso de sintomas, procure um otorrinolaringologista: quanto mais cedo for iniciado o tratamento, menores as chances de complicações do quadro.

