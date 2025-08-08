Wanessa Camargo revela crise e psicóloga diz: 'É um medo irracional que pode se generalizar'

Em conversa com a CARAS Brasil, psicóloga analisa crise de Wanessa Camargo e o verdadeiro impacto do medo da cantora

Wanessa Camargo (42), atualmente no elenco do Dança dos Famosos, precisou mudar seus planos de última hora ao tentar viajar de São Paulo para o Rio de Janeiro. A cantora revelou ter passado por uma crise de pânico por causa do medo de voar em um dia de tempo nublado, descrevendo o momento como um verdadeiro 'pavorzão'.

Em vez de embarcar no voo, Wanessa optou por seguir viagem de carro, dividindo a direção com outras três mulheres em um trajeto de cerca de seis horas.

A CARAS Brasil conversou com a psicóloga Leticia de Oliveira, que explicou os fatores psicológicos por trás de situações como a vivida pela artista.

'O avião talvez seja o exemplo mais marcante'

Segundo a especialista, o medo intenso costuma surgir quando a pessoa sente que não existe alternativa ou rota de fuga.

"O que acontece é que grande parte das pessoas tem um medo incontrolável de situações em que não há recurso de saída. O avião talvez seja o exemplo mais marcante: é onde as pessoas mais sentem desconforto, mais se sentem vulneráveis e impotentes. Apesar de ser um meio de transporte seguro, também é fatal quando ocorre uma queda ou um problema, pois não existe possibilidade de pular ou de fuga. Não há rota de escape, não conseguimos ver o que está embaixo quando é noite, se é nuvem ou mar, e não temos acesso à frente ou à traseira do avião. Isso nos faz sentir completamente vulneráveis", disse a psicóloga.

Ainda segundo Leticia, a vulnerabilidade ativa um gatilho mental ligado à necessidade de controle: "Essa vulnerabilidade mexe com a mente humana, que busca ter controle, previsibilidade e antecipar possíveis situações para se assegurar de que nada vai acontecer. No caso da Wanessa, ela percebeu que havia mau tempo e, provavelmente, já tinha um histórico relacionado à necessidade de controle e à evitação de situações vulneráveis. Por isso, preferiu evitar pegar o avião e acabou indo de carro para fazer a viagem que precisava", explicou.

A especialista também fez um alerta sobre os riscos de reforçar esse tipo de medo: "O grande risco é começar a dar voz para essa "intuição", que na realidade é um medo irracional, permitindo que ele aumente e se generalize para outras situações, não apenas o avião", concluiu.

