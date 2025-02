Após receber críticas sobre a hérnia em seu abdômen, Viviane Araujo usou as redes sociais para lamentar os comentários negativos e tranquilizar os fãs

Nesta quarta-feira, 12, Viviane Araujo recorreu às redes sociais para se pronunciar sobre as críticas que tem recebido após o último ensaio técnico da Acadêmicos do Salgueiro. A rainha da bateria vestiu uma roupa que deixou a barriga à mostra, e logo surgiram comentários sobre sobre a hérnia aparente em seu abdômen.

Na web, a artista lamentou os comentários negativos. “Gente, deixa eu entrar em um assunto com vocês. Foi bastante comentada, ontem, no vídeo que eu postei, a minha hérnia. É, eu fui para o ensaio da bateria, coloquei um top e um shortinho, porque está calor e queria ficar bem à vontade e nem me preocupei com a minha hérnia”, iniciou Viviane.

“Postei o vídeo e algumas pessoas só sabiam reparar e falar da hérnia. Não apreciavam mais nada no vídeo, só falavam da hérnia. É, gente, essa minha hérnia já é a terceira vez que eu opero, infelizmente. Ainda não consegui resolver. Mas agora eu não tenho tempo, não tenho como fazer isso, mas vou ter que operar novamente”, continuou, acrescentando que pretende fazer a 4ª cirurgia quando as gravações da novela Volta por Cima chegarem ao fim.

Na sequência, Viviane explicou que não sente incômodos com a hérnia. “Tenho que conviver com ela nesse momento. Eu treino, mas eu tenho feito todo um trabalho de segurar o abdômen na hora de fazer o esforço. Não sinto dor, não sinto nada nela. Então, está tudo sob controle, tudo ok”, tranquilizou a famosa.

E continuou: “Infelizmente, eu agora estou mais magra e mais seca no abdômen, então ela realmente aparece mais. Mas quero para dizer para vocês que ela está bem, que está tudo bem. Realmente, ela só fica mais aparente e esteticamente não é bonito, mas o intuito do vídeo não foi esse. O intuito do vídeo foi mostrar o nosso ensaio, a nossa bateria, o meu entrosamento com a bateria…”

“Mas agradeço também as pessoas que se preocuparam, recebi algumas mensagens de pessoas falando para eu tomar cuidado, dizendo que tem médicos especialistas, se eu quisesse. Então, quero agradecer também a essas pessoas que fizeram comentários com preocupação. Agradeço muito e, assim que a novela terminar e eu tiver uma brecha com um tempo, farei novamente essa cirurgia para consertar. E, se Deus quiser, não precisar nunca mais mexer nessa hérnia”, finalizou Viviane Araujo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araujo samba de baixo de chuva em ensaio de Carnaval

Na quinta-feira, 30, aconteceu o ensaio de rua da Acadêmicos do Salgueiro, no Rio de Janeiro. E como era de se esperar, Viviane Araujo marcou presença no evento e demonstrou muito samba no pé mesmo em baixo de chuva.

Para a ocasião, a famosa apostou em um look vermelho repleto de franjas e brilho, que ressaltou ainda mais a sua ótima forma física. Para completar a produção, Viviane apostou em uma sandália de salto ano e nos cabelos presos. Veja as fotos!

Leia também:Viviane Araujo revela os truques para manter o ‘bumbum na nuca’ para o Carnaval