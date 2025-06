Viviane Araujo passa pela 4ª cirurgia de hérnia umbilical em São Paulo

A atriz Viviane Araujo, de 48 anos, se submete a novo procedimento nesta quinta-feira, 5; equipe da artista atualiza o estado de saúde dela

Nesta quinta-feira, 5, a atriz Viviane Araujo, de 48 anos, passou pela 4ª cirurgia de hérnia umbilical . Horas antes, a artista surgiu em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, para falar sobre a intervenção: "Estou ansiosa aqui, um pouquinho nervosa também, mas eu sei que vai dar tudo certo".

Mais tarde, a equipe dela comunicou que o procedimento foi realizado com sucesso e que ela segue em boa recuperação: "A cirurgia da Viviane correu super bem e ela já está em recuperação! Em breve ela estará de volta por aqui juntinho com vocês", dizia o comunicado feito nos stories de Viviane no Instagram.

Na ocasião, Viviane declarou que estava otimista para o resultado da intervenção médica: "Eu já operei a hérnia várias vezes e ela voltou. Eu tenho certeza que dessa vez não vai voltar", disse.

Veja, abaixo, o comunicado emitido pela equipe de Viviane:

Viviane Araujo passa por nova cirurgia de hérnia umbilical - Foto: Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

O que é a hérnia umbilical?

De acordo com o site do Dr. Drauzio Varella, a hérnia umbilical é uma saliência que acontece na região umbigo.

"Geralmente, ela é resultado do escape de parte de uma alça do intestino, ou do tecido que reveste a cavidade abdominal ou, ainda, do fluido peritoneal, que atravessa as camadas sobrepostas de tecidos que compõem a parede abdominal, exatamente no local por onde passa o cordão, que mantém o bebê ligado à mãe."

Nos adultos, o principal sintoma costuma ser o inchaço e dor local. Em casos mais graves, a hérnia umbilical pode causar náuseas e desconforto persistente.

Leia também: Filho de Viviane Araújo esbanja estilo e charme em fotos: 'Quem dá conta?'