Viúvo de musa que infartou após desfile relembra dor no peito que ela sentiu

O empresário Rafael Aquino, viúvo de Aline Bianca, relembrou os últimos dias com a mulher, que morreu aos 38 anos no último domingo, 23, vítima de um infarto após desfilar no Carnaval de Vitória, Espírito Santo.

No momento, a musa da Independente de Boa Vista estava em casa, ajudando a decorar uma festa para o filho caçula, de 10 anos . Em entrevista ao portal LeoDias, Rafael contou que a empresária sentiu uma dor no peito na semana anterior ao seu falecimento.

“Dor no peito [semana passada], ela comentou isso, a ansiedade”. Ele ressaltou, no entanto, que ela costumava fazer atividade física.

Juntos há 14 anos, os dois tiveram dois filhos, um de 10 e outro de 19, esse último estudante de medicina. Rafael conta que nos últimos dias a esposa estava focada na obra do salão (que vai inaugurar em abril).

Após o desfile do último sábado, 22, Aquino contou que Aline estava feliz, após chegar em casa ainda fez uma omelete para uma amiga. “A gente foi dormir, ela acordou e foi arrumar as coisas [da festa de um dos filhos], fiz stories com ela…ela estava sentada, deitou, quando cheguei ela estava roxa, coloquei no carro, fomos no hospital. Foram 1 hora e meia de reanimação”, relembrou.

Segundo o empresário, a esposa fazia regularmente exames de sangue e era acompanhado por uma nutróloga. “Nunca foi no cardiologista, eu também nunca”, desabafou.

Apesar tristeza dos filhos, Rafael disse que eles são muito orgulhosos da mãe, que começou a trabalhar na infância:

“Gratidão pelas pessoas que foram ontem [no enterro], pelas mensagens positivais. Eu vou continuar com o nome dela, tudo que sonhou vou realizar, filho formado em medicina, vai ter o salão que sempre quis. Gratidão pelos clientes e funcionários. Quero colocar estátua dela dentro do salão, ninguém vai tirar o nome dele…ela ia começar a dar palestras no fim do ano”, encerrou.

