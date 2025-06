Virginia tem insônia após separação e psicóloga explica: 'Como se fosse um luto'

Após tornar público o término do relacionamento com Zé Felipe, Virginia Fonseca teve noite de insônia e postou uma reflexão religiosa

A influenciadora digital Virginia Fonseca (26) surpreendeu seus seguidores após o anúncio do fim do casamento com o cantor Zé Felipe (27). Para além da vida amorosa, na madrugada da segunda-feira, 02, a apresentadora do SBT postou que eram mais de duas horas da manhã e não tinha conseguido dormir. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Lilian Vendrame fala sobre o assunto.

Nas redes sociais, com insônia, Virginia Fonseca postou uma reflexão religiosa falando sobre ser acordada por deus. Após anos acostumada a publicar o seu conhecido "fomos" ao lado do ex-marido, ela surgiu sozinha em sua mansão em Goiânia. Vale reforçar que a influenciadora não apontou relação entre a falta de sono e o término do casamento.

"Enquanto Deus ainda te acordar, Ele tem um plano para você", repostou a frase em seus stories. Enquanto ela fez isso, Zé Felipe também publicou uma reflexão religiosa antes de dormir na casa de seus pais.

O que diz a psicóloga?

Segundo estudos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) , divulgados no ano de 2023, 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono. A psicóloga Lilian Vendrame, especialista em psicologia e neuropsicóloga com capacitação em tratamentos para transtornos depressivos e ansiosos pelo Hospital Albert Einstein e USP, opina sobre a falta de sono após um término de relacionamento.

"Uma separação é uma mudança de rotina também. Ela [Virginia] até postava as fotos acordando com o marido. Essa rotina mudou. O nosso cérebro, ele é acostumado com rotina, quando a rotina muda, ele começa a perceber as diferenças e ele pode reagir de várias forma, uma das formas em que ele reage é, por exemplo, com a insônia", afirma.

A psicóloga declara que o fim de um relacionamento pode ser tão doloroso quanto um processo do luto. Nesta fase de transição, o cérebro tenta se adaptar à nova realidade e isso pode gerar reações inesperadas, como a insônia.

"É difícil uma separação, é como se fosse um luto. Você vive anos com aquela pessoa, tem uma família com aquela pessoa e esse relacionamento termina. Tem uma fase de transição e quando o nosso cérebro se encontra dessa forma, ele tem várias reações e uma das reações que pode acontecer é a insônia", finaliza a psicóloga.

