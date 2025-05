Virginia leva Maria Flor ao dentista após novo acidente e revela como ela está

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais para contar que sua filha do meio, Maria Flor, de dois anos, bateu a boca novamente

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 21, para contar que sua filha do meio, Maria Flor, de dois anos, bateu a boca novamente. A menina, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe, precisou colocar um aparelho ortodôntico no último domingo, 18, após um dos dentes entortar por conta de uma batida em uma mesa da mansão da família.

Na publicação, ela mostrou uma foto da filha no dentista. "Foi o tempo de chegar em casa, pegar a bolsa e vir para o dentista. Floflo bateu o dentinho de novo", contou. Mais tarde, tranquilizou os fãs e garantiu que a pequena está bem. "Floflo tá bem, gente. Coisa de criança’, disse, ao mostrar o dente da filha.”

Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe, sofreu um acidente doméstico - Foto: Reprodução/Instagram

Acidente com Maria Flor

No último domingo, Virginia Fonseca deu detalhes do que aconteceu com a pequena.“Cheguei aqui e vocês não sabem o que aconteceu. Floflô bateu o dente na mesa. Teve que ir pro dentista. Tá com contenção no dente", explicou a artista nos stories de seu perfil. "Entortou o dentinho e agora está assim", completou a influenciadora.

Virginia ainda pediu para a filha mostrar o dentinho, e Maria Flor sorriu para a câmera. "Entortou o dentinho e agora está assim", apontou ela. "Estou bonita", falou a pequena. "Você está, você é perfeita, meu amor", elogiou.

Já na segunda-feira, 19, Virginia levou Maria Flor no consultório do dentista. Ela fez um exame de raio-x para ver o que aconteceu com o dente e recebeu a boa notícia de que a raiz do dente não foi afetada. Com isso, ela colocou um aparelho nos dentes da frente para ajustar o dentinho torto.

