O filho caçula da influencer Virginia Fonseca, José Leonardo, de cinco meses, está internado desde o sábado, 1, devido a uma bronquiolite viral aguda

Nesta segunda-feira, 3, influencer Virginia Fonseca, de 25 anos, compartilhou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, um vídeo em que mostra a farra do filho caçula, José Leonardo, de cinco meses, que está internado na UTI Pedriátria com um bronquiolite viral aguda . O bebê, fruto do casamento dela com o cantor Zé Felipe, de 26, foi internado no Carnaval 2025 e, por isso, a empresária brincou: "Bloquinho do José.", escreveu na imagem.

Boletim médico de José Leonardo

Segundo o boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 3, José Leonardo apresenta melhora evolutiva. Internado desde o sábado, 1, o bebê está com menor necessidade de oxigênio suplementar e tem previsão de alta da UTI nos próximos dias.

Leia o boletim médico na íntegra:

"Rio de Janeiro, 03 de março de 2025 - O Hospital Pediátrico Jutta Batista informa que o paciente José Leonardo Fonseca Serrão Rocha Costa segue internado com quadro de bronquiolite viral aguda. Apresenta importante melhora evolutiva, com menor necessidade de oxigênio suplementar, respondendo positivamente ao tratamento clínico e fisioterápico. Com previsão de alta da UTI Pediátrica nos próximos dias."

Virginia Fonseca agradece carinho em meio à internação do filho

Nesta segunda-feira, 3, Virginia Fonseca agradeceu aos fãs pelo carinho diante da internação do pequeno. Além disso, ela foi um pouco à academia para se distrair um pouco. "Vim esfriar um pouco a cabeça. Treinando eu e meu fone, sem trocar uma palavra com o mundo. Era tudo que eu precisava", disse.

Em seguida, Virginia mostrou que tem recebido diversas cartas e presentes. "Recebendo muito carinho. Obrigada pelas palavras. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês", afirmou.

