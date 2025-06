Viih Tube viraliza após combo de cirurgias e médico alerta: 'Pode gerar frustração'

Especialista em comunicação sobre saúde, o médico Rodrigo Schröder explica como conflito entre discurso e atitude de Viih Tube pode impactar

Com mais de 33 milhões de seguidores apenas no Instagram, Viih Tube (24) se tornou assunto ao revelar, no último domingo, 15, que se submeteu a um combo de cirurgias plásticas. A influenciadora digital vinha mostrando sua rotina de exercícios e dietas para eliminar peso, desde o nascimento de Ravi, seu segundo filho, porém supreendeu ao falar sobre os procedimentos estéticos.

"Esperei dar uma semana para falar com vocês. Eu estava com uma hérnia umbilical, depois do parto do Ravi. A minha diástase também já era um caso cirúrgico. No final, aproveitei que teria que operar e arrumei meu peito, fiz abdominoplastia, lipo nas costas, braços e amei", explicou Viih Tube , que estava afastada das redes sociais nos últimos dias.

Apesar de já ter falado anteriormente que faria algumas cirurgias estéticas, a atitude da influenciadora pode causar impacto para os fãs que a acompanham. De acordo com o médico Rodrigo Schröder, especialista em comunicação para saúde, o conflito entre o discurso e resultado final é prejudicial, já que a ex-BBB mostrava sua jornada de emagrecimento, tendo conseguido eliminar 15kg.

"O problema é quando se vende a ideia de um processo saudável, de mudança de hábitos, disciplina, superação… e, de repente, o desfecho vem através de uma série de cirurgias. Isso pode gerar uma frustração gigantesca em quem acreditou que só com alimentação, treino e constância iria conseguir."

O especialista explica que figuras públicas, geralmente, se tornam inspiração para os seguidores. Para ele, o movimento feito por Viih Tube pode trazer sentimentos de incapacidade e desânimo para internautas que se espelhavam para conseguir resultados similares.

Mesmo assim, Schröder afirma que a cirurgia pode ser uma ferramenta válida, se bem indicada, e especialmente se usada como um complemento para os cuidados com a saúde. "A cirurgia estética não cura sedentarismo, não trata resistência à insulina, não melhora a sua saúde metabólica, nem resolve transtornos alimentares, compulsão, ansiedade ou baixa autoestima."

Para ele, a maior problemática está em enxergar as cirurgias plásticas como uma solução quase mágica. "Se você não muda seus hábitos, os mesmos problemas reaparecem em pouco tempo: efeito sanfona, problemas hormonais, alterações emocionais e, às vezes, até complicações cirúrgicas. Cirurgia nenhuma substitui a saúde."

Entenda o combo de cirurgias de Viih Tube

Mãe de Ravi, de 7 meses, e Lua (2), frutos do relacionamento com Eliezer (35), a influenciadora costuma falar sobre sua relação com o corpo após a chegada da maternidade. Ao longo do ano, ela fez uma série de conteúdos mostrando sua jornada de emagrecimento e, no último final de semana, explicou, através dos Stories, que passou por uma série de cirurgias estéticas.

Dentre os procedimentos estéticos, ela contou ter efito lipoaspiração nas costas e nos braços, abdominoplastia, correção de diástase abdominal, correção de hérnia umbilical, cirurgia de redução e cirurgia nos seios, além de ter colocado 250ml de silicone. Apesar disso, a influenciadora afirmou que entende o impacto de sua escolha, e que não quer desmotivar os fãs que a acompanham.

"Não quero ficar dando muita ênfase nisso, porque são muitas mães que me acompanham que não têm condição de fazer uma lipo, de fazer uma cirurgia estética dos sonhos, e viam o meu corpo engordando, viam o meu processo de emagrecimento natural, o dia que treino, e estavam se inspirando em mim. Eu não quero desmotivar essas mães."

