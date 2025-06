Viih Tube passa por três cirurgias plásticas após parto e médico faz alerta: 'Complicações'

No último domingo (15), Viih Tube usou suas redes sociais para confirmar que se submeteu a abdominoplastia, lipoaspiração e intervenções nos seios

No último domingo (15), Viih Tube (24) surpreendeu os fãs nas redes sociais ao confirmar que passou por uma série de cirurgias plásticas recentemente. A influenciadora digital optou por fazer abdominoplastia, lipoaspiração e intervenções nos seios durante uma cirurgia para realizar a correção de uma hérnia umbilical. Em seus Stories do Instagram, a ex-participante do BBB 21 esclareceu que a hérnia umbilical passou a incomodá-la ainda mais após a sua segunda gestação.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Rodrigo Mangaravite explica que a escolha de realizar cirurgias plásticas ao se submeter a outro procedimento é comum: "É uma recuperação só e no mesmo tempo cirúrgico, o paciente pode resolver o problema da hérnia e da diástase e já fazer uma lipoaspiração e, em alguns casos, até tirar um pouco de pele com uma abdominaloplastia".

"O que é contraindicado, no meu ponto de vista, é uma cirurgia muito extensa (...) Quanto mais extensa é a cirurgia, quanto maior o porte da cirurgia, maiores as chances de complicações. No dela é um caso que, pelo que eu vi nas fotos, foi uma boa indicação fazer a cirurgia associada. Eu acho válido sim fazer esse tipo de cirurgia associada e, no caso, incluir a troca da prótese também, porque é uma cirurgia rápida, não é cirurgia que requer muito tempo cirúrgico e nenhum trauma muito grande para o paciente", acrescenta.

Apesar disso, o cirurgião plástico aponta que a recuperação da influenciadora digital necessita de mais repouso. "Já que a correção da hérnia e da diástase, a gente trabalha a musculatura da parede abdominal. Então, é necessário um pouco mais de repouso do que um pós-operatório normal de lipoaspiração e prótese de mama, mas normalmente é bem tranquilo também", destaca.

"O paciente fica uma semana mais em casa, sem sair muito. Tem que usar uma cinta com pressão para fazer uma média com pressão no local e limitar um pouquinho a paciente nas primeiras três a quatro semanas, mas é uma cirurgia que, no geral, em um mês, o paciente já está com sua vida normal", reforça.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Leia também: Viih Tube passa por cirurgias estéticas delicadas e revela: 'Começou a doer muito'