Viih Tube conta como está recuperação após várias cirurgias: 'Vocês não têm noção'

Após passar por uma série de cirurgias plásticas, a influenciadora digital Viih Tube está se recuperando em casa ao lado da família. No início da tarde desta terça-feira, 17, ela gravou um vídeo nos stories de sua rede social para contar como está sua recuperação.

"Boa tarde. Já tomei banho, tirei as cintas, as placas, tudo. Tô toda remendada. Vocês não têm noção", iniciou ela em seu desabafo. "Dá uma preguiça esse pós, mas já, já passa. Estou trabalhando de casa, mas semana que vem eu volto a trabalhar normal. Aproveitando para trabalhar de casa", complementou.

Em seguida, falou sobre a filha, Lua, de dois anos. "A Lua foi tão fofa. Fui ver ela, ela falou para a fisioterapeuta: 'Quando que a mamãe vai poder tomar banho com a Lua de novo?'. Quase chorei. E ela: 'Essa noite?'. Aí meu coração, que tortura", lamentou.

"Me apego que poderia ser pior, porque a Lua é uma adolescente. Ela falou para mim: 'Tá tudo bem, mamãe, precisa descansar.' Ela não tem que entender, ela tem 2 anos. Ela tinha que chorar. Ela é muito mais madura do que eu", complementou a esposa do influenciador digital Eliezer.

Quais foram os procedimentos cirúrgicos feitos por Viih Tube?

Após o nascimento de Lua, de dois anos, e Ravi, de cinco meses, e após perder peso nos últimos meses, a influenciadora decidiu transformar tudo o que ainda a incomodava no corpo. Confira a lista de procedimentos que ela realizou:

Viih Tube fez abdominoplastia para remover a pele que estava sobrando da região da barriga

Fez lipoaspiração nas costas e nos braços

Fez a correção de uma hérnia umbilical que surgiu após a gravidez de Ravi

Fez a redução da diástase, que já estava com 4 cm

Realizou a troca da prótese de silicone. Ela mudou a antiga prótese de 350 ml por uma de 250 ml.

