Viih Tube compara o antes e depois do corpo e revela o que fez para emagrecer

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 9, para compartilhar detalhes de seu processo de emagrecimento. Em uma publicação nos stories de seu perfil, ela mostrou o antes e depois de seu corpo após perder 15 kg e falou sobre a mudança de seu estilo de vida.

Primeiro, ela posou de frente e, ao mostrar o corpo atual, explicou: "As estrias estão um pouco mais vermelhas porque estou fazendo tratamento." Em seguida, compartilhou um registro de suas costas. "Socorro, quanta espinha na bunda (risos)".

Na sequência, mostrou como está atualmente e disse que continua com as espinhas na região dos glúteos. Depois, compartilhou um registro em que aparece de perfil e deixou em evidência que perdeu gordura da região da barriga e também do bumbum.

Por fim, contou o que fez para emagrecer. "Sim, gente, foi só com treino, alimentação e muita água. Tive que abdicar de comer muita coisa que gosto, de acordar cedo pra treinar mesmo cansada. Temos que escolher nossa luta, o que dói mais. A dieta e o treino ou não estar saudável e não se sentir bem quando se olha no espelho?"

Mudança de hábitos

Recentemente, Eliezer falou sobre a mudança de hábitos do casal. Ele surpreendeu ao revelar a sua evolução e também contou quantos quilos Viih Tube já emagreceu. "Viih já perdeu quase 15kg. Eu estava com 27,7% de gordura e agora estou com 13,2%", disse ele.

Em outro momento, a famosa confirmou que pretende fazer uma cirurgia estética em breve. "Qual que vai ser a sua desculpa para não treinar hoje? 'Ai acordei atrasado, não vai dar tempo, estou com dor de cabeça, estou com dor nas costas, não estou legal'. Qual vai ser a desculpa hoje? Me fala. Eu estou gordinha, já aceitei. Estou aqui na luta ficando pronta para a minha lipo", disse ela.

Veja o antes e depois de Viih Tube:

Viih Tube mostra antes x depois de seu corpo — Foto: Reprodução/Instagram

