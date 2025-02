Que lindas! A influenciadora Viih Tube encantou os seguidores ao treinar na companhia da primogênita, Lua Di Felice; assista

Nesta sexta-feira, 28, Viih Tube teve uma companhia especial durante o treino: sua filha Lua, que está prestes a completar dois anos. A pequena, fruto do relacionamento com Eliezer, apareceu deitada ao lado da mãe, cada uma em seu próprio colchonete.

"Minha parceira de treino", escreveu ela, que também é mãe de Ravi, de três meses.

E essa não é a primeira vez que a pequena acompanha a mamãe. Recentemente, Viih Tube mostrou mais um momento em que estava na academia com a primogênita. "A Lua ficava brava quando eu vinha treinar e falava: 'Treina não, mamãe'. Comprei um peso de borracha para ela participar e deixar eu treinar. Ela brinca um pouco, já cansa e sai. Pelo menos não chora", disse ela.

Em seguida, Viih afirmou que deseja que a filha cresça gostando de praticar exercícios físicos. "Agora eu pergunto: 'Lua, por que a mamãe treina?'. E ela fala: 'Para não ficar dodói'. Já estou ensinando ela que o treino não é algo estético, não é algo para ficar gostosa, ficar bonita. Claro que a gente quer ficar gostosa, mas eu treino em primeiro lugar pela minha saúde, para ter um bom condicionamento físico, para ter uma imunidade mais alta. Então, ela vê os pais treinando e eu quero que seja uma boa influência para ela. Eu cresci vendo minha mãe treinar e quero que com a Lua seja igual", contou.

Viih Tube se encanta com Lua segurando o irmão, Ravi, no colo

Na sexta-feira, 21, Viih Tube explodiu o fofurômetro ao compartilhar um novo vídeo nas redes sociais. Casada com Eliezer, a mamãe coruja mostrou um momento encantador entre os filhos, com Lua, de quase dois anos, segurando Ravi, de três meses, no colo.

"Ela que pediu ele no colo", contou a influenciadora, apaixonada. Os pequenos são frutos da relação de Viih com Eliezer. Assista!

