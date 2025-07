Viagem ao Amazonas: como Tati Machado e Lexa encontraram um refúgio de cura e conexão

Duas mulheres unidas pelo luto embarcam em uma jornada de resiliência emocional em meio à natureza exuberante do Rio Negro

A apresentadora Tati Machado e a cantora Lexa viajaram juntas ao Amazonas após enfrentarem perdas devastadoras: Tati teve um aborto espontâneo no oitavo mês de gestação em maio, e Lexa perdeu a filha Sofia três dias após nascer, no início de fevereiro, vítima de síndrome HELLP. Ambas encontraram apoio emocional uma na outra.

A força acolhedora da natureza

Os relatos mostram a viagem ao Rio Negro como um momento de conexão restauradora: "Eu vejo você", frase postada por Tati na legenda de suas fotos, simboliza cuidado, diálogo emocional e ressonância na dor compartilhada.

A terapia em ecossistemas naturais é estudada pelos psicólogos: a prática de "nature therapy" ou florestoterapia pode reduzir sintomas de ansiedade e depressão, melhorar o humor e diminuir a concentração de cortisol (hormônio do estresse). Um estudo de 2020 mostrou que estadias em florestas por ao menos dois dias já reduzem significativamente os níveis de cortisol e aumentam estratégias de enfrentamento emocional.

Atividades como forma de reconexão

Durante o período na região — possivelmente no Uiara Amazon Resort, na margem do Rio Negro — o grupo participou de atividades harmoniosas com o meio ambiente: mergulho no rio, expedições noturnas na floresta, e até uma aula de arco e flecha. Essas vivências simbolizam um respiro ao corpo e à mente em momentos de luto.

Luto, autocuidado e retomada da vida pública

Lexa retornou aos palcos depois do luto, e Tati permanece temporariamente longe da TV, trabalhando sua recuperação emocional. Uma análise de terapeutas especializados salienta a importância de gestos de autocuidado nesse período: além da terapia convencional, intervenções em ambiente natural podem acelerar a reorganização emocional e promover reconexão com a esperança.

