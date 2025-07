Veterano global de Por Amor morreu aos 89 anos por conta de falência múltipla dos órgãos

Um dos astros de Por Amor morreu aos 89 anos e está no ar na trama pelo Globoplay Novelas; o veterano foi vítima de uma falência múltipla de órgãos

No ar no Globoplay Novelas pela obra Por Amor, um veterano deixou saudades nas telinhas após morrer aos 89 anos em 2007. Com um papel de destaque na trama e uma carreira consagrada, o astro marcou a história. Trata-se de Castro Gonzaga, o intérprete de Dr. Juvenal Moretti.

Sucesso

Nascido Francisco de Paula Gonzaga, a lenda da atuação coemçou sua trajetória nos anos 40 como radioator e colecionou passagens em diversos veículos de rádio, como Cultura, Bandeirantes e Rádio Nacional e esteve em Jerônimo, o Herói do Sertão e Balança Mas Não Cai. Sua estreia nas telona foi em 1955, com Rio 40 Graus e O Primo do Cangaceiro.

Já na televisão, em 1956, atuou em diversos programas de redes pioneiras, como as extintas TV Tupi e TV Excelsior, como O Pintor e a Florista e Mais Forte Que O Ódio. Na Globo, sua estreia aconteceu em 1971, na primeira versão de Meu Pedacinho de Chão como coronel Epaminondas Napoleão. Na emissora dos Marinho, ainda foi parte do elenco de Saramandaia, Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea,Kubanacan, A Padroeira,A Próxima Vítima, entre muitos outros sucessos.

Voz marcante

Ele também trabalhou como dublador, tendo sua voz presente em 14 produções, entre elas, foi Sr.Darling em Peter Pan, Coronel Hathi em Mogli- O Menino Lobo, Alien Knuckle em O Regresso de Ultraman e mais. Nos cinemas, seu último papel foi em 2000, em O Barato é Ser Careta. Já em 2006 fez Klaus na segunda versão de O Astro, na TV Globo, sendo este seu último papel na televisão.

O ator foi internado em um hospital em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro e ficou em tratamento por um mês. Gonzaga enfrentava problemas renais e pulmonares, tendo falência múltipla de órgãos como a causa da sua morte em 2 de outubro de 2007.

