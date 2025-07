Vera Viel revela encontro sobrenatural na batalha contra tumor e oncologista analisa

Vera Viel revelou como descobriu um sarcoma sinovial e detalhou um momento de fé em que sentiu estar: 'Nos braços de Deus'

Vera Viel, de 49 anos, emocionou ao compartilhar detalhes sobre o diagnóstico de um câncer raro, o sarcoma sinovial, localizado em sua coxa. Hoje, ela está recuperada e a doença em remissão, ou seja, os sinais do tumor desapareceram, mas relembrou a descoberta que ocorreu em outubro de 2024.

Qual tumor Vera Viel enfrentou?

Sarcoma Sinovial: representa cerca de 5 a 10 % dos sarcomas de partes moles, com incidência estimada de 1–3 casos por milhão de pessoas por ano. Faixa etária predominante: afeta principalmente adultos jovens (15–40 anos), mas pode ocorrer em qualquer idade. Localização típica: membros (coxas, joelhos, braços) próximos a articulações; casos raros em pulmões ou abdômen.

Existe tratamento?

Apesar de cada caso ser individual e exigir acompanhamento com um especialista. Os protocolos de tratamento podem incluir:

Cirurgia com margem segura: base do tratamento. Em alguns casos, remoção total do tumor em bloco, com tecido saudável ao redor;

Radioterapia: frequentemente usada no pré ou pós-operatório para reduzir risco de recidiva local;

Quimioterapia neoadjuvante/adjuvante: administrada do tipo caso o tumor seja volumoso ou haja risco de metástases;

Terapias avançadas: imunoterapia e terapia-alvo têm surgido como opções, especialmente em tumores com marcadores específicos

Dimensão emocional e espiritual

Apesar da fé não substituir o tratamento, a adesão rigorosa ao protocolo médico que fundamenta os resultados. Estudos na oncologia reforçam que suporte emocional, psicológico e espiritual favorece maior adesão à terapia, menor estresse e possivelmente melhor resposta imunológica.

“Não podemos deixar tudo nas mãos de Deus. A fé é fundamental, mas deve vir com o acompanhamento médico adequado. Cada vez mais, a espiritualidade vem sendo valorizada pelas equipes de saúde como um componente importante do cuidado integral", finaliza ao analisar o caso da ex-modelo.

