Vera Viel revela 'encontro com Deus' na luta contra tumor raro e médico avalia

Vera Viel, de 49 anos, emocionou ao compartilhar detalhes sobre o diagnóstico de um câncer raro, o sarcoma sinovial, localizado em sua coxa. Hoje, ela está recuperada e a doença em remissão, ou seja, os sinais do tumor desapareceram, mas relembrou a descoberta que ocorreu em outubro de 2024.

A esposa de Rodrigo Faro (51) revelou um momento: "O que mais marcou nessa história toda é que tive um encontro com Deus sobrenatural no momento da minha cirurgia [...] Eu estava nos braços de Deus e eu vou te contar tudo que Ele me falou'. E aí eu faço um relato para ele [Rodrigo] de como aconteceu e todas as coisas que eu ouvi de Deus", disse ao podcast Mil e Uma TrETAS.

O que diz o especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. O especialista explica a relação da fé com o tratamento oncológico.

“O que vemos na prática e o que a ciência mostra é que a fé melhora a aderência do paciente ao tratamento, diminui os efeitos colaterais e, em alguns casos, até contribui para a melhora da imunidade”, declara.

Não é uma substituição!

O Dr. Jorge Abissamra Filho aponta que, na prática oncológica, a fé é um componente que ajuda no combate a doença, porém reforça que ela não substitui o tratamento! Ela é um complementar e não substituto. É essêncial o acompanhamento médico com um oncologista.

“Não podemos deixar tudo nas mãos de Deus. A fé é fundamental, mas deve vir com o acompanhamento médico adequado. Cada vez mais, a espiritualidade vem sendo valorizada pelas equipes de saúde como um componente importante do cuidado integral", finaliza ao analisar o caso da ex-modelo.

