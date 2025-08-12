Vera Viel desabafa sobre tumor raro e médico aponta: 'Impacta diretamente nos resultados'

Vera Viel celebrou dez meses de sua cirurgia para a remoção de um tumor raro e maligno. Recuperada, ela confessou uma experiência de fé

Vera Viel, de 49 anos, celebrou os dez meses de sua cirurgia para a remoção de um tumor raro e maligno. No ano passado, ela foi diagnósticada com um câncer raro, o sarcoma sinovial, localizado em sua coxa. Hoje, ela está totalmente recuperada e a doença em remissão, ou seja, os sinais do tumor desapareceram.

No mês de julho, a esposa de Rodrigo Faro (51) relembrou: "O que mais marcou nessa história toda é que tive um encontro com Deus sobrenatural no momento da minha cirurgia [...] Eu estava nos braços de Deus", disse ao podcast Mil e Uma TrETAS.

O que diz o especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho.Ele explica como a fé e o emocional podem impactar durante a luta contra um tumor.

"O emocional exerce um papel fundamental no tratamento oncológico. Ter uma atitude positiva, manter a esperança e contar com apoio psicológico e familiar não substituem a terapia médica, mas ajudam muito na adesão ao tratamento, no controle de sintomas e na qualidade de vida", diz.

Saúde mental e diagnóstico de câncer

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) , o Brasil é o país da América Latina com o maior índice de pessoas com ansiedade: cerca de 19 milhões de brasileiros sofrem com a condição. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica entre 30% a 50% dos pacientes oncológicos desenvolvem algum distúrbio psiquiátrico, como um quadro depressivo. Por isso, o Dr. Jorge aponta.

"Estudos mostram que pacientes emocionalmente bem amparados enfrentam melhor os efeitos colaterais e conseguem manter o tratamento de forma mais consistente, o que impacta diretamente nos resultados. Em oncologia, tratamos não apenas a doença, mas também a pessoa em sua totalidade", finaliza ao analisar o caso da ex-modelo.

