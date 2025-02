Última atualização: Papa Francisco apresenta melhora em seu estado de saúde

O Papa Francisco apresentou melhora nesta quinta-feira, mas ainda precisará de alguns dias para um prognóstico definitivo

Nesta quinta-feira, 27, o Vaticano divulgou um novo boletim médico sobre a saúde do Papa Francisco. De acordo com o comunicado, embora ainda sejam necessários alguns dias para um prognóstico definitivo, o pontífice apresenta melhora e segue em recuperação.

"As condições clínicas do Santo Padre continuam melhorando também no dia de hoje.", inicia o boletim. "Hoje, ele alternou a oxigenoterapia de alto fluxo com o uso de máscara respiratória", diferente do boletim anterior, quando o Papa estava recebendo apenas oxigenoterapia de alto fluxo, apesar de não apresentar crises respiratórias asmáticas.

"Considerando a complexidade do quadro clínico, são necessários mais alguns dias de estabilidade para definir o prognóstico.", continua o boletim.

"Pela manhã, o Santo Padre dedicou-se à fisioterapia respiratória, intercalando momentos de descanso.", segue o comunicado. "À tarde, após mais uma sessão de fisioterapia, recolheu-se em oração na Capela do apartamento privado, localizado no 10º andar, onde recebeu a Eucaristia; em seguida, dedicou-se às suas atividades de trabalho."

Este prolongado período de internação tem gerado grande preocupação entre fiéis e líderes religiosos de todo o mundo, que acompanham atentamente as atualizações sobre sua saúde. Desde segunda-feira, 24, orações noturnas têm sido realizadas na Praça de São Pedro, pela saúde do Papa.

Confira o boletim:

Quadro de Saúde e Idade

Internado no hospital Gemelli, em Roma, com pneumonia bilateral, o Papa Francisco (88) teve seu estado de saúde atualizado. Segundo o boletim médico, divulgado pelo Vaticano na tarde desta terça-feira, 25, o líder da igreja católica segue em estado crítico, mas não apresentou mais crises respiratórias. Nos últimos dias, o pontífice teve uma "insuficiência renal leve, mas que não é motivo de preocupação.

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Henrique Carrascossi, médico nefrologista, explica sobre o quadro de saúde do Papa e qual a relação com a idade. Segundo o especialista, o líder da igreja católica vem apresentando algumas disfunções de órgãos diferentes, ou seja, mais de uma região do corpo do pontífice necessita de cuidados.

