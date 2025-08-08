CARAS Brasil
  2. Transplante de Fígado de Faustão: Especialista diz quando é necessário
Transplante de Fígado de Faustão: Especialista diz quando é necessário

Entenda os fatores que podem levar a um novo transplante de fígado, como o realizado por Faustão, e os avanços que aumentam as chances de sucesso

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 08/08/2025, às 18h16

Faustão
Faustão - Foto: Reprodução / Globo

O transplante de fígado é um procedimento complexo que envolve várias etapas e uma série de fatores que podem levar à necessidade do paciente receber um novo órgão, como no caso recente do apresentador Faustão, que precisou de um transplante nesta semana. A seguir, especialistas explicam os principais aspectos envolvidos no processo de transplante de fígado, as causas que podem levar à falência hepática e os avanços que ajudam na recuperação dos pacientes.

O que leva à falência do fígado?

De acordo com a Dra. Patrícia Almeida, hepatologista do Hospital Israelita Albert Einstein, várias condições podem levar à falência hepática. Entre as causas mais comuns estão: infecções graves, hepatites agudas, o uso de medicamentos tóxicos ao fígado, e até doenças hepáticas crônicas que causam descompensação aguda. “Às vezes, mesmo quando o paciente apresenta certa estabilidade, essas condições podem surgir repentinamente, causando a falência do fígado”, explica a especialista.

A prioridade técnica para pacientes com transplantes anteriores

Quando um paciente já passou por um transplante de fígado e ocorre uma falência do órgão, ele pode ter prioridade na fila para um novo transplante. Isso acontece devido às complicações que surgem no pós-operatório, como o uso intensivo de medicamentos imunossupressores e as intercorrências relacionadas ao primeiro transplante. Esses pacientes são classificados como casos urgentes no sistema do SUS, que segue rigorosos critérios de prioridade técnica, visando garantir a sobrevida e o sucesso do novo transplante.

O que é a fila de transplantes no Brasil?

No Brasil, a fila de transplantes é única, auditada e segue critérios claros e transparentes, regidos por um sistema informatizado que considera o tipo sanguíneo, a gravidade do quadro clínico e outras variáveis. A Dra. Lilian Curvelo, hepatologista do Hospital Israelita Albert Einstein, afirma que a fila é respeitada por todos os pacientes, sem distinção entre público e privado, o que torna o sistema um dos mais respeitados do mundo.

Principais causas para a necessidade de transplante de fígado

As principais condições que levam à necessidade de um transplante de fígado no Brasil incluem:

  • Cirrose hepática avançada
  • Hepatite viral
  • Hepatite alcoólica
  • Doença hepática gordurosa relacionada à obesidade e diabetes
  • Doenças autoimunes
  • Câncer primário de fígado
  • Casos mais raros, como doenças genéticas ou metabólicas, também podem ser fatores determinantes para a indicação do transplante.

Pós-operatório e cuidados essenciais

O pós-operatório de um transplante de fígado exige cuidados rigorosos, com o uso contínuo de medicações imunossupressoras, acompanhamento para evitar infecções e monitoramento de complicações vasculares e biliares. Em situações graves, como trombose das artérias hepáticas ou falha primária do órgão, um novo transplante pode ser necessário com prioridade máxima. “O transplante de fígado não é apenas uma cirurgia, é um tratamento complexo e multidisciplinar que exige um acompanhamento constante e de alta qualidade”, conclui a Dra. Lilian Curvelo.

Avanços nos transplantes de fígado

O Brasil é referência global em transplantes de fígado, com taxas de sobrevida de 80% a 90% no primeiro ano após o transplante. As melhorias nas técnicas cirúrgicas, nos protocolos de preservação dos órgãos e no uso racional de imunossupressores têm contribuído para o aumento da taxa de sucesso dos transplantes. Além disso, o uso de fígado de doadores vivos e a divisão de um fígado para beneficiar mais de um paciente são algumas das inovações que têm feito a diferença.

Boletim médico sobre Faustão

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, passou por um novo transplante de órgão. Alguns anos depois de passar por transplantes de coração e rim, ele foi submetido a uma cirurgia de transplante de fígado e também um retransplante renal.

Na noite desta quinta-feira, 7, o Einstein Hospital Israelita divulgou um boletim médico sobre o estado de saúde do comunicador e informou que ele está internado desde o dia 21 de maio por causa de uma infecção bacteriana aguda com sepse. Ele foi submetido aos transplantes na quarta-feira, 6 e também nesta quinta-fera, 7.

Leia o boletim médico completo:

"São Paulo, 7 de agosto de 2025 – Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde. O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único". 

Leia também: João Silva atualiza quadro de saúde de Faustão após transplantes

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Arlindo Cruz e famíliaQuem são os filhos de Arlindo Cruz? Conheça a família dele
