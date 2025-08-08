CARAS Brasil
  2. Transplante de Faustão: Como funciona o processo e a fila de espera no Brasil
Bem-estar e Saúde / Transplante

Transplante de Faustão: Como funciona o processo e a fila de espera no Brasil

O apresentador Faustão passou por novo transplante de órgão e retransplante renal após um ano na fila; entenda como funciona o processo

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 08/08/2025, às 11h07

Fausto Silva
Fausto Silva - Foto: Divulgação / Band

O apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, passou por um transplante de fígado e um retransplante de rim no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após um ano aguardando na fila de espera. Sua internação e os procedimentos realizados reacenderam o debate sobre o funcionamento da fila de transplantes no Brasil, coordenada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Como funciona a fila de transplantes no Brasil?

No Brasil, a fila de espera por transplantes é única, abrangendo tanto pacientes do SUS quanto da rede privada. A inclusão na lista é determinada por critérios técnicos e clínicos, como gravidade do quadro, compatibilidade sanguínea, peso, altura e características imunológicas entre doador e receptor. Pacientes em estado crítico, como aqueles internados em unidades de terapia intensiva ou que necessitam de suporte medicamentoso avançado, têm prioridade na alocação de órgãos.

A lista de espera é organizada por estado ou região e monitorada pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT), que é vinculado ao Ministério da Saúde. O processo é transparente e visa garantir que os órgãos sejam distribuídos de forma justa e equitativa.

Os transplantes de Faustão

Faustão foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no dia 5 de agosto de 2023, com um quadro grave de insuficiência cardíaca. Após avaliação médica, foi incluído na lista de espera para transplante de coração. 

Sete dias depois, no dia 12 de agosto, recebeu um novo coração, com a cirurgia realizada com sucesso. O tempo de espera foi considerado excepcionalmente curto, mas justificado pela gravidade de seu estado clínico.

Seis meses após o transplante cardíaco, Faustão enfrentou complicações renais devido a uma doença renal crônica. Em 25 de fevereiro de 2024, foi internado novamente no Hospital Israelita Albert Einstein para preparação para um transplante de rim. A cirurgia foi realizada com sucesso e a recuperação inicial foi acompanhada de perto pela equipe médica.

Em agosto de 2025, Faustão foi internado novamente com uma infecção bacteriana aguda, que evoluiu para sepse. Após avaliação médica, foi decidido realizar um transplante de fígado e um retransplante de rim. Ambos os procedimentos foram realizados com sucesso no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no dia 7 de agosto de 2025. O apresentador, que estava há um ano na fila de espera, segue em recuperação e sob acompanhamento médico contínuo.

Leia também: Internado, Faustão recebe apoio de famosos após realizar 3º transplante

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

fausto silvafaustãotransplante
Fausto Silva (Faustão) Fausto Silva (Faustão)  

