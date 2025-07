Transplante cardíaco infantil: o que vai além da cirurgia da filha de Schynaider Moura

Entenda o que é cardiomiopatia dilatada, por que crianças precisam de transplante cardíaco e como a doação de órgãos salva vidas

Quando Anne (16), a filha da modelo Schynaider Moura, passou por um transplante cardíaco aos 13 anos, muitos se perguntaram o que leva uma criança a precisar de uma cirurgia tão complexa. A resposta médica é direta: cardiomiopatia dilatada — uma condição grave que afeta o músculo cardíaco e compromete sua capacidade de bombear sangue. Mas por trás do diagnóstico está uma história de superação, ciência e, sobretudo, solidariedade.

O que é cardiomiopatia dilatada?

A doença é caracterizada pelo alargamento e enfraquecimento do ventrículo esquerdo, responsável por bombear o sangue oxigenado para o corpo. Em crianças, pode surgir por causas genéticas, infecciosas ou idiopáticas — quando não há uma origem conhecida.

Embora existam tratamentos com medicamentos e uso de dispositivos como marca-passos, em casos severos, o transplante se torna a única alternativa viável para garantir a sobrevida da criança.

Incidência e letalidade no Brasil

Estima-se que entre 0,5 e 0,6 crianças com CMD morrem por 100 mil habitantes por ano — número que caiu para cerca de 0,3 em 2020.





Entre 2011 e 2023, houve uma redução de 33% na mortalidade por cardiomiopatia infantil no país.





A doença cardiopática congênita afeta aproximadamente 1% dos nascidos vivos no Brasil (~28.900 casos/ano), sendo que 80% desses necessitam de cirurgia e metade delas ocorre no primeiro ano de vida.

A longa espera pelo novo coração

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (SBCCV), o Brasil realiza cerca de 350 a 400 transplantes cardíacos por ano, sendo apenas 5 a 10% em pacientes pediátricos. A fila por um coração infantil é mais longa e delicada, pois depende de compatibilidade de peso, idade, tipo sanguíneo e outros fatores específicos.

A espera média pode durar meses — tempo que exige não apenas acompanhamento médico intenso, mas também forte suporte emocional para a família.

Pós-transplante: cuidados são para a vida toda

Após o transplante, começa uma nova fase de cuidados. Os pequenos pacientes precisam tomar medicamentos imunossupressores diariamente para evitar a rejeição do novo órgão. Além disso, o acompanhamento com cardiologistas, infectologistas e psicólogos é essencial.

Nos primeiros meses, o risco de infecções é alto, e o retorno às atividades escolares e sociais deve ser gradual. A família também precisa estar atenta a sintomas como febre, cansaço extremo e falta de apetite, que podem indicar complicações.

Doação de órgãos: um gesto que salva vidas

Para que transplantes como o da filha de Schynaider aconteçam, é necessário que mais famílias digam “sim” à doação. Em casos de morte encefálica, a autorização familiar ainda é obrigatória no Brasil. Por isso, especialistas recomendam que as pessoas conversem com seus entes queridos sobre o desejo de ser doador.

No caso de crianças doadoras, o ato é ainda mais nobre e raro. A decisão de uma família pode transformar a vida de outras que aguardam desesperadamente por um órgão compatível.

Apoio psicológico: essencial para a família

Enfrentar o diagnóstico e a cirurgia de um filho exige força e resiliência. Grupos de apoio, como os oferecidos por associações como a AMO (Associação de Amigos de Pacientes com Órgãos Transplantados), são fundamentais para ajudar pais e responsáveis a lidar com o processo e encontrar acolhimento em quem já passou por situações semelhantes.

A cardiomiopatia dilatada em crianças é condição grave, muitas vezes invisível até apresentar síncope, falta de ar ou descompensação cardíaca. O diagnóstico precoce, ter acesso a tratamento multidisciplinar e, em casos extremos, ao transplante, salva vidas. Mas é a conscientização sobre doação de órgãos que fecha o ciclo: sem ela, ainda há vidas que poderiam ser salvas.