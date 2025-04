Tony Bellotto, do Titãs, recebe alta hospitalar após remover câncer

Guitarrista da banda Titãs, Tony Bellotto recebe alta hospitalar nesta quarta-feira, 30; músico passou por cirurgia em abril após diagnóstico de tumor no pâncreas

O guitarrista da banda Titãs, Tony Bellotto, de 64 anos, recebeu alta hospitalar do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta quarta-feira, 30. Após passar por exames de rotina, o músico foi diagnosticado com tumor no pâncreas. Ele passou por uma cirurgia no início de abril.

O anúncio da alta foi feito pelo filho de Tony Bellotto e da atriz Malu Mader, João Mader Bellotto, 29, que também agradeceu o apoio do público. “Amigos, venho aqui informar a vocês que meu pai já teve alta do hospital. Muito obrigado pelo apoio e carinho”, escreveu na legenda da publicação, ilustrada por uma foto do músico.

Confira:

Antes da alta, o guitarrista recebeu a visita dos parceiros Branco Mello e Sérgio Britto. O anúncio do diagnóstico de Bellotto aconteceu poucos meses após Branco Mello retirar um tumor das amígdalas.

Diagnóstico

No começo de março, Tony Bellotto publicou um vídeo, por meio do seu perfil no Instagram, revelando o diagnóstico e o tratamento.

"Fazendo um exame de rotina, eu fui diagnosticado com tumor no pâncreas e vou passar por uma cirurgia assistido pela doutora Fernanda Capareli e pelo Doutor Marcelo Cerqueira César Machado", disse.

E explicou ainda que teria que se afastar dos shows do grupo. "Durante esse período, eu vou me afastar temporariamente dos palcos, mas os Titãs seguem com a agenda planejada, acompanhados pelo músico Alexandre de Orio. Logo que eu me recupere, eu vou retornar aos shows e às minhas atividades profissionais. Então, desde já quero agradecer aos pensamentos, palavras e mensagens de apoio e de carinho. E pedir que vocês não sofram. Sem drama."

