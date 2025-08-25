Tico Santa Cruz emagrece 20kg para enfrentar novo desafio pessoal

Líder do Detonautas, Tico Santa Cruz, começou uma rotina intensa de treinos e reorganizou a vida pessoal para se preparar para uma nova etapa

O cantor Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas, está vivendo uma transformação significativa em sua vida pessoal e profissional. Depois de mudar o estilo de vida, o músico decidiu encarar um novo desafio: disputar uma prova de triatlo marcada para o dia 20 de novembro. Para alcançar esse objetivo, ele conta com uma equipe multidisciplinar formada por treinador, nutricionista e médico do esporte, responsável por acompanhar cada etapa do seu preparo.

Três vezes por semana, quando a agenda com a banda permite, Tico treina no mar da praia de Copacabana ao lado do head coach Bernardo Tillmann, especialista em triatlo. Tillmann também treina o ator Humberto Carrão, que vive o triatleta Afonso Roitman em Vale Tudo. Após uma hora de natação, o cantor corre 6 km e complementa os treinos com sessões de bike indoor.

Antes de iniciar a preparação no final de 2024, Tico estava 20kg acima do peso atual e relatava dificuldade para se movimentar no palco. “Sempre tive o esporte na minha vida. Fiz Educação Física na faculdade, mas, em 2018, tive uma hérnia de disco. Fiquei um tempo parado, depois comecei a fazer natação e fiquei bem, me recuperei”, contou em entrevista ao Gshow.

O cantor explicou que os problemas se agravaram após a pandemia. “Peguei Covid que me fez perder a força. Não tinha disposição para conseguir fazer os meus exercícios. Com isso, comecei a ganhar muito peso, que subiu para 98 kg.”

A virada veio com mudanças na alimentação. O músico cortou o consumo de açúcar e álcool, priorizando verduras, legumes e frutas. “Ao ajustar a minha alimentação, comecei a me sentir bem e obviamente notei no meu corpo as melhoras. Comecei a ter mais energia e conseguir fazer os exercícios”, disse.

Além disso, o cantor destacou ainda que os efeitos foram além do físico: “Vira um ciclo positivo. Não estou falando de resultados estéticos, isso aí é uma consequência. A maior evolução é o resultado mental. Dá uma clareza e uma disposição maior que muda tudo.” Agora, ele constantemente compartilha sua rotina de treinos em suas redes sociais, sempre exaltando o bem que isso fez para sua cabeça e corpo.

Psicanálise e impacto emocional

Tico revelou que o processo de emagrecimento também foi impulsionado pelo equilíbrio emocional conquistado com a psicanálise. A terapia o ajudou a lidar com a ansiedade, o que facilitou a adoção de novos hábitos. “No momento em que conseguir controlar melhor a minha ansiedade, comecei a comer menos e isso me incentivou a fazer os exercícios”, relatou.

O cantor explica que o retorno aos treinos foi gradual: “Retornei bem devagarinho e acho que faz toda a diferença porque, do contrário, surge a frustração e com ela a ansiedade que me fazia descontar na comida.” Segundo ele, a perda de peso aconteceu de forma lenta e consistente: “Foram 20kg perdidos em dois anos. Hoje eu peso 78kg.”

Com a rotina intensa de treinos e a nova relação com o próprio corpo, Tico encara o triatlo como uma etapa importante de superação pessoal. Mais do que competir, o objetivo do músico é testar seus limites e mostrar que, com disciplina e equilíbrio, é possível transformar hábitos.

